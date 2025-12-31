Le 7 tendenze del 2026: come nasce un trend e perché nel nuovo anno ci vestiremo con tute e jeans a zampa

Lo stile country chic e gli abiti folk, le tute gym in acetato e i pantaloni a zampa anni ’70, gli outfit da intellettuale e quelli romantic dark, ecco cosa indosseremo nel 2026 e i trend che spopoleranno nell’anno nuovo.

Fila

Il 2026 sarà l'anno in cui nella moda domineranno i contrasti tra stili completamente opposti, dove i confini sono ben delineati e mai sfumati: si va dai look folk o che richiamano la moda degli anni'70, con pantaloni a zampa, gilet in suede, lunghi abiti hippie e morbide camicie in seta, agli outfit "da intellettuale", con abiti che richiamano le divise scolastiche e mood collegiale, fino poi all'utilizzo per le collezioni di abbigliamento degli stilemi del mondo workwear, fatto di tute in denim e trucker giacche dalla linea oversize.

Gli opposti però spesso si attraggono, il 2026 sarà anche l'anno in cui nasce l'incontro di estetiche che fino a poco fa avremmo considerato antitetiche e impossibili da mescolare. La stratificazione di ispirazioni differenti dà vita ad affascinanti crasi di stile, come nel caso del dark romantic, il trend da "poetessa maldetta", in cui convivono dettagli romantici, come il pizzo, i fiocchi, le balze, all'interno di un mood "oscuro" e total black con rimandi al grunge e al punk. Lo stile sporty si mescola poi con il glam e con i dettagli del guardaroba formale, dando vita ad interessanti outfit in cui convivono tute in acetato e cravatte. Ecco come nascono i trend e come ci vestiremo nel 2026 nella nostra mini guida alle 7 tendenze che spopoleranno il prossimo anno

Anni '70

Il 2026 decreterà il definitivo ritorno della moda anni '70, dell'estetica che richiama quella hippie, uno stile esploso nel periodo in cui la liberazione del corpo porta alla nascita di una moda rivoluzionaria, che distrugge completamente gli stilemi rigidi e formali del passato. Via dunque con occhiali over dalla linea esagonale e dalle lenti sfumate, con pantaloni a zampa dalla vita alta, che si indossano con sandali dalla maxi zeppa e abbinati a morbide camicie in seta con fantasie psichedeliche. Tra i capi must che fanno parte della nuova tendenza 2026, oltre ai jeans a zampa, ci sono le camicie con colletto a ruche.

Look con pantaloni a zampa Mother

Look seventies &Other Stories

Look con jeans e camicia in seta Marella

Dark Romantic

I film e le serie tv spesso influenza la moda e il 2025 è stato l'anno del ritorno sugli schermi di grandi eroi ed eroine dark dall'animo romantico, basti pensare alla serie Netflix Mercoledì, al film Frankenstein con Jacob Elordi e Mia Goth, al remake di Nosferatu con Lily-Rose Depp. Nasce così lo stile dark in versione romantic, che spopolerà nel 2026, uno stile in cui gli opposti convivono, dove il nero più oscuro si unisce al pizzo candido, dove le linee brutali e rigide di corpetti stringati e spalline appuntite spuntano tra fiocchi, gorgiere, volant e sinuose ruche a onda. Il tutto è infine condito con lunghe collane di perle, crocefissi, teschi, scarpe e borse in vernice black.

Chanel

McQueen

Aniye Records

Antonio Marras

Valentino

English Country Side

Le tendenze che riguardano la moda nascono spesso dalle necessità delle persone, dagli stili di vita che cambiano, dai desideri che mutano. Negli ultimi anni c'è, anche da parte delle nuove generazioni, un forte bisogno di tornare a una vita lenta, di riconnettersi con natura, c'è la voglia di staccare la spina lasciando la città per concedersi alcuni giorni in campagna tra passeggiate e digital detox. Da queste necessita nasce la nuova tendenza Country del 2026, dove Country non simboleggia lo stile USA fatto di cappelli da cowboy e texani. Qui Country indica la campagna, con un chiaro richiamo allo stile old english, fatto di giacche trapuntate, gilet di lana, pantaloni e gonne con stampa tartan, fantasie a quadri e colori fumosi, come il fango e il beige, come l'ocra, il marrone e il blu royal. I tessuti sono caldi, come il cashmere e il velluto, i giochi di sovrapposizione tra abiti creano particolari effetti layering, su cui spiccano poi accessori decisi, come stivali e galosce in gomma o giacche in tessuto spalmato con colletti di velluto a coste.

QL2

Missoni

Marc O’Polo

Onituska Tiger

Intellettual chic

Nel 2026 ci sarà un ritorno dei look formali, già nel 2025 avevano spopolato power suit e completi con blazer e pantaloni, abbinati a cravatte, stringate e altri pezzi rubati dal formal wear maschile. L'evoluzione dello stile il prossimo anno vedrà una contaminazione con un mood collegiale. Qui capi rigorosi, abiti che ricordano le divise scolastiche, con camice dai colletti arrotondati, cardigan, gonne a pieghe e mocassini indossati con calzini bianchi dominano. I colori sono scuri, come il grigio antracite e il bordeaux, ma c'è spazio per accenti di rosso e crema e per fantasie a righe. I look intellettual chic di tendenza nel 2026 si completano con occhiali da vista squadrati, con cinture di cuoio sottili e con borse a mano che ricordano cartelle e valigette da lavoro.

Dsquared2

Vivetta

Miu Miu

Folk

Il tema folk si collega al mood hippie anni '70 ma si discosta dalla precedente tendenza per la presenza nei look di capi a tratti vezzosi e più romantici. La tendenza folk prevede l'utilizzo di stampe paisley colorate, di maglioni dai ricami ikat, di cardigan tricot dalla trama grossa e pesante, che si abbinano a contrasto con impalpabili abiti in seta dalla linea over e morbida. Gilet e giacche in suede, stivali texani o sandali bassi e ancora maxi cinturoni in pelle completano i folk look di tendenza nel 2026.

Chloé

Zimmermann

Etro

Sézane x Antoinette Poisson

Workwear

Moltissimi stilisti nelle collezioni del prossimo anno hanno inserito jumpsuit in denim, trucker jacket e altri capi e rimandi al mondo del workwear. Le riflessioni stilistiche legate al mondo del lavoro influenzano l'abbigliamento e si traducono in look che non contemplano solo il guardaroba formale, lo sguardo si allarga e va oltre, abbracciando tutto quello che c'è fuori dalle quattro mura di un ufficio e dei luoghi di lavoro in cui non si indossano giacche e cravatte. Le divise da operaio sono quindi riviste e modificate per essere indossate in maniera desueta all'interno di contesti differenti, magari abbinate a tacchi alti e ad altri accessori glamour.

Icon Denim

Gym Glam

La tuta, quella in acetato con pantaloni e felpa dalla zip frontale, indossata dagli sportivi e dalle linee che richiamano lo stile degli anni '90 spopolerà nel 2026. Lo stile gym glam mescola capi sportivi con accessori iper femminili e glamour, come stole in pelliccia, borse a mano e tacchi alti. Il risultato finale è un crash inaspettato e del tutto inconsueto, tale scontro rivoluziona il mondo dello sportswear distruggendo i confini e facendo uscire i capi sportivi dal loro "recinto" ben delineato. Dunque le versioni più preziose di tuta si indossano anche di sera, magari con gioielli vistosi e lucenti, con occhiali scuri da diva o addirittura con camicia e cravatta che spuntano dalla felpa.

Miu Miu

Vivienne Westwood

Louis Vuitton

