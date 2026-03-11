Ballare in un ex convento tra i Sassi di Matera: ritorna la discoteca itinerante più famosa d’Europa

Matera, Basilicata

Il mondo dell'arte e dello spettacolo si sta avvicinando sempre di più a quello del passato: le due strade si intrecciano tramite eventi ed opere che hanno luogo in vecchie rovine romane, chiese sconsacrate o monumentali castelli. In questo contesto, torna dall'11 al 13 settembre 2026 la discoteca pop-up più famosa d'Europa, la Detour Discotheque, famosa per i suoi eventi in nel mondo situati nei luoghi più iconici. Dall'Islanda alla Scozia, dalle Alpi Svizzere alla Masseria pugliese, Detour Discotheque sa davvero come organizzare un festival musicale. Quest'anno è stata scelta una meta decisamente particolare: Fondazione Le Monacelle, un ex convento di clausura del XVI secolo, chiamato appunto Convento delle Monacelle. Situato nel Sasso Barisano a Matera, questo ex convento è oggi trasformato in una struttura culturale che conserva la sua architettura storica e organizza eventi artistici e comunitari.

Matera, Basilicata

L'evento di Detour Discotheque

A molti piace fare festa, ballare e, perché no, divertirsi in discoteca. Alcuni, però, cercano anche qualcosa di più raffinato e unico. Ecco che entra in gioco allora Detour Discotheque, una vera e propria discoteca itinerante che da anni ospita serate spettacolari in tutta Europa. L'anno scorso aveva organizzato un evento in una vecchia massoneria pugliese, ma anche quest'anno ha scelto una meta davvero interessante: La Dolce Vita Disco: Part II si terrà, infatti, all'interno di un ex convento di clausura risalente al XVI secolo, situato tra i famosi Sassi di Matera, dichiarati patrimonio UNESCO dal 1993.

Fondazione Monacelle, Matera

Ma la discoteca itinerante alla Fondazione Le Monacelle non si limiterà a far ballare i suoi invitati: ospiterà anche dall'11 al 13 settembre talk sulle origini della musica disco, momenti di relax, lezioni di cucina locale ed esplorazioni guidate. Tra i nomi internazionali presenti all'evento ci sono finora Sunni D, dj di Londra, la conduttrice e DJ italiana Claudia C e l'emergente artista disco-funk Kashmere. I prezzi dei biglietti, acquistabili online, partono da 225 euro e arrivano a 250 euro.

Leggi anche Le Giornate FAI di primavera sono il momento in cui scoprire i luoghi nascosti e inaccessibili in Italia

Scorcio dei Sassi di Matera, Basilicata

I Sassi di Matera

Antico agglomerato urbano in parte scavato in parte costruito nella roccia, i Sassi di Matera, in Basilicata, sono i due principali quartieri che compongono il centro storico della città. Questo complesso di rocce ha una storia antichissima: i primi agglomerati erano infatti abitati già in epoca preistorica e si sono poi divisi nei rioni che conosciamo oggi, il Sasso Barisano a nord e il Sasso Caveoso a sud. Nel corso dei secoli queste abitazioni rupestri hanno dato forma a un paesaggio urbano unico, fatto di case scavate nel tufo, vicoli stretti, chiese rupestri e terrazze che si sovrappongono le une alle altre.

I sassi di Matera illuminati di sera

Dopo un lungo periodo di abbandono nel ‘900, quando le condizioni di vita nei Sassi erano diventate estremamente difficili e gran parte della popolazione fu trasferita altrove, l’area ha conosciuto una profonda opera di recupero e valorizzazione. Oggi i Sassi rappresentano uno dei siti storici più suggestivi d’Italia, capace di unire memoria, architettura e vita culturale contemporanea. Proprio questo equilibrio tra passato e presente rende Matera il luogo ideale per eventi come quello organizzato da Detour Discotheque, dove la musica e la socialità si inseriscono in uno scenario millenario senza cancellarne la storia, ma trasformandola in un palcoscenico inedito.