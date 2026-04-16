Amancio Ortega, il proprietario di Zara, è l’uomo con più immobili al mondo: sono più di 200

Amancio Ortega, il proprietario di Zara

Amancio Ortega è tra gli uomini più ricchi e influenti del mondo, fondatore del gruppo Inditex, che possiede marchi come Zara, Pull&Bear e Oysho. Ma non è l'unico campo in cui eccelle. L'imprenditore, infatti, è anche l'uomo con il maggior numero di case e proprietà al mondo: sono oltre 200 distribuite in 13 paesi nel mondo, per un valore di 21,2 miliardi di euro, mentre secondo Forbes il suo patrimonio netto è di 125,45 miliardi di euro, fatto che lo rende la decima persona più ricca del mondo.

Il patrimonio immobiliare di Amancio Ortega

Dopo aver acquisito il gruppo Inditex nel 2001, i dividendi generati dall'imprenditore sono stati tutti reinvestiti in immobili di alto valore: uffici, sedi aziendali e diversi punti vendita nelle principali capitali europee. Sono tanti anche gli acquisti legati ad aziende tecnologiche e complessi commerciali che rendono il suo metodo d'acquisto estremamente prudente: Ortega predilige immobili consolidati, posizioni strategiche, e non rischiare in operazioni meno sicure o incerte per il futuro. Dopo la quotazione di Indirex, infatti, Ortega ha creato l'holding (società che possiede quote di altre società) Pontegadea, tramite la quale ha cominciato a investire nei suoi diversi immobili in giro per il mondo. Pontegadea è di vitale importanza, perché gestisce l'immenso patrimonio derivante dai dividendi di Inditex, reinvestendoli nel settore immobiliare.

Torre Picasso nel quartiere AZCA di Madrid

Le proprietà più costose di Amancio Ortega

Tra le sue oltre 200 proprietà, figurano alcune tra le più costose al mondo. In primo luogo Torre Picasso, famoso grattacielo moderno situato nel cuore del quartiere finanziario AZCA di Madrid; sempre in questa città possiede anche Torre Moeve, nel quartiere di Chamartín.

Royal Bank Plaza, Toronto

Nel 2022 ha fatto l'acquisto più importante, comprando il Royal bank plaza a Toronto, l'iconico complesso di due grattacieli situato nel centro finanziario della città, acquistato per 777 milioni di euro e le cui finestre sono rivestite in vero oro a 24 carati. A Londra possiede invece la Devonshire House, palazzo storico del XVIII secolo situato a Piccadilly e comprato per 569 milioni di euro.

Troy Block, Seattle

A Seattle invece Ortega ha acquistato per 627 milioni di euro il complesso Troy block, occupato da Amazon. Nella sua regione natia, la Galizia, possiede invece il centro equestre Club Hípico Casas Novas, caratterizzato da moderne scuderie e piste di salto ostacoli. Ma l'imprenditore non si ferma qua, continua ad acquistare in giro per il mondo, e ha infatti speso solo negli ultimi tempi 3 miliardi di euro per comprare nuovi edifici, hotel e case in altri 8 paesi.