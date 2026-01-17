Dove vivono gli ultraricchi: quali sono le città del mondo preferite dai milionari

Da New York a Parigi, passando per Hong Kong, Tokyo e Sydney: quali sono le città scelte da milionari e miliardari per vivere e perché sono centrali per l’economia mondiale.

Negli ultimi giorni è diventato ufficiale che Milano è la città con più milionari al mondo, secondo il recente report annuale pubblicato da Henley & Partners. Ma oltre Milano, ci son altre 10 mete scelte da milionari e miliardari secondo dei criteri che rispecchiano una qualità di vita precisa: attrazioni culturali e gastronomiche, istruzione, sanità e attività per il tempo libero. Perché, si sa, chi è ricco può viaggiare come e quando vuole, ma tende a voler vivere in luoghi che rispecchino le loro alte aspettative, che sono ovviamente le grandi metropoli. Da New York a Parigi, passando per Sydney, Hong Kong e Londra, ecco quali sono le città scelte dagli ultraricchi e cos'hanno da offrire.

New York in cima con 384mila milionari

Al primo posto non poteva che esserci lei, la Grande Mela, la sede del mercato economico che con i suoi alti e i suoi bassi influenza il mondo intero. New York è la città in cui vivono in assoluto più milionari, sono ben 384.500, ma anche di chi supera i 100 milioni di reddito, 818, e di miliardari, 66. La ricchezza infinita di New York è dovuta a una serie di fattori socio-economici: in primo luogo, svolge un ruolo di centro finanziario globale, poi investe da sempre nell’industria dei servizi, dei media e del lusso, oltre a proporre e reinventare sempre infrastrutture culturali e opportunità imprenditoriali davvero uniche.

San Francisco, i milionari della Silicon Valley

Al secondo posto un'altra americana, ricchissima grazie al suo ruolo centrale nell'innovazione tecnologica, con la vicinanza alla famosa Silicon Valley e alla sua economia diversificata, primati in finanza, turismo, commercio e servizi professionali. Non solo è la città con più miliardari al mondo (82), ma San Franciscono vanta anche una serie di numeri eccezionali: quasi 350.000 milionari e 756 ultraricchi oltre i 100 milioni, più di qualsiasi altra città.

Tokyo, la capitale asiatica della ricchezza

Per la terzo città ci spostiamo invece nell'Est Asiatico, in Giappone. Tokyo ospita 292.300 milionari, 262 ultraricchi con oltre 100 milioni e 18 miliardari. La capitale giapponese resta un polo di ricchezza per la sua economia, una forte base industriale, per settori chiave come tecnologia e auto, e mercati azionari che attraggono investitori di alto profilo da tutto il continente asiatico.

Singapore, la città con 333 ultraricchi

Rimanendo sempre nel sud-est asiatico, Singapore si trova sullo Stretto di Malacca, una delle strade marittime più trafficate al mondo, rendendolo un porto e un centro cruciale per il commercio globale. Singapore conta infatti circa 250.000 milionari, 333 ultraricchi con oltre 100 milioni e 30 miliardari, quasi il doppio di quelli di Tokyo. La città stato è una calamita per ricchezza globale grazie alla sua politica economica favorevole, tasse relativamente basse, stabilità politica e un clima aperto all'innovazione e al businness, che facilita investimenti, gestione patrimoniale e mobilità internazionale.

Los Angeles, la città del cinema con oltre 22omila milionari

Tornando invece in America, non poteva mancare nella classifica "la città delle stelle". Los Angeles è scelta da ben 220.600 milionari, 516 ultraricchi oltre i 100 milioni e 45 miliardari per il suo ruolo nell’industria dell’intrattenimento, nei media e nella cultura pop globale. Hollywood e i settori creativi attirano talenti che trasformano popolarità e diritti d’autore in enormi ricchezze.

A Londra vivono 33 miliardari

La prima città del continente europeo è Londra, soprannominata The Big Smoke per via del fumo e dello smog del XX e XXI secolo, quando era in piena rivoluzione industriale. Ma Londra resta un centro di ricchezza europea con circa 220.000 milionari e 33 miliardari, anche se ha visto un leggero calo di residenti ultraricchi negli ultimi anni. Nonostante ciò, la città continua ad attrarre super ricchi per la sua storica influenza finanziaria, mercato dei capitali avanzato, servizi legali internazionali e vivacità culturale, sociale e artistica.

Parigi e i suoi 277 ultraricchi

Sempre nel continente europeo, la Ville Lumière continua a far sognare anche i più ricchi. Parigi ospita 160.000 milionari, 277 ultraricchi con oltre 100 milioni e 22 miliardari, richiamati dal mix unico di moda, lusso, arte e gastronomia. La capitale francese è sinonimo di lifestyle esclusivo e servizi di alto livello, rendendola una base privilegiata per patrimoni elevati tanto europei quanto internazionali.

Hong Kong, la città asiatica con 40 miliardari

Hong Kong mantiene una posizione alta con 150.000 milionari, 346 ultraricchi oltre i 100 milioni e 40 miliardari. Nonostante contesti politici complessi, la città resta un centro finanziario di primo piano in Asia e anche nel mondo grazie a infrastrutture avanzate, mercati economici dinamici e una vicinanza strategica ai grandi centri economici cinesi.

Sydney, le risorse naturali che attraggono oltre 150mila milionari

Spostandoci in Oceania, Sydney si piazza in classifica con 152.900 milionari e 22 miliardari, attraendo ultraricchi per la sua qualità di vita elevata, stabilità economica e interesse crescente degli investitori internazionali negli immobili e nel business australiano. L'economia di questa città è trainata da settori chiave come finanza, turismo, tecnologia e sostenuta dalle incredibili e innumerevoli risorse naturali dell'isola.

Chicago, la perla del Midwest con 295 ultraricchi

Infine, in decima posizione, torniamo negli Stati Uniti con Chicago, la città chiave del Midwest che è un importante snodo ferroviario, commerciale e architettonico. Chicago entra in lista con 127.100 milionari, circa 295 ultraricchi con oltre 100 milioni e 25 miliardari. La città americana è apprezzata per i costi di vita relativamente più contenuti rispetto ad altre metropoli globali e un mercato immobiliare stabile, combinati a un panorama culturale e imprenditoriale estremamente vivace.