Quanto costa la candela di Meghan Markle che profuma di “royal wedding”

As Ever è un progetto a cui Meghan Markle tiene molto. La duchessa, infatti, si è reinventata anche imprenditrice, tra le tante cose. Da quando col marito Harry hanno lasciato la vita nella royal family, i due si stanno dedicando molto ai media (tra podcast, libri, programmi tv), alla beneficenza e lei, in particolare, ha fondato un brand di lifestyle con relativo shop online. Qui vende prodotti artigianali dal packaging molto curato (e dai prezzi piuttosto elevati). Uno dei più richiesti è la confezione di miele da 25 euro, andata subito sold out al suo lancio. As Ever è uscito praticamente in contemporanea con la serie Netflix "With Love, Meghan". Il brand ha da poco messo in vendita anche la nuova collezione natalizia, in cui c'è un oggetto che rimanda al passato della coppia, quando ancora vivevano a Londra e non si parlava nemmeno lontanamente di Megxit.

Quanto costa la candela di As Ever

La candela reale di Meghan Markle si chiama in realtà "Candela Signature n. 519" e fa parte della collezione Natale 2025. È pensata per evocare il tiepido sole primaverile e il cielo azzurro, una fragranza semplice che vuole far pensare a cose belle, infatti le note di sottofondo sono rinfrescanti e inebrianti: foglie di menta marocchina, foglie di tè bianco e una nota di fondo di cardamomo legnoso. Il prodotto è legato ai ricordi più preziosi della duchessa. Infatti, il profumo della candela si ispira come si legge nella descrizione sul sito "alla semplicità e alla gioia del giorno del suo matrimonio il 19 maggio, alla freschezza di una giornata nella campagna inglese". La n. 519 è la fragranza rilassante e accogliente preferita dalla fondatrice di As Ever. La candela, venduta all'interno di in un elegante contenitore di ceramica, costa 54 euro.

Cosa include la collezione natalizia di Meghan Markle

Oltre alla candela al profumo di "royal wedding", nella collezione pensata per Natale 2025 ci sono anche altri prodotti. La duchessa ha pensato a un'altra candela celebrativa, che però si ispira al suo compleanno, il 4 agosto. È una fragranza a base di sandalo, fiore di loto e papavero della California. Nella Christmas Collection ci sono poi diversi tipi di marmellate, i mix di spezie, il famoso miele, vari tipi di tisane.