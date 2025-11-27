Meghan Markle ha rubato un vestito o le spettava di diritto? La verità sul furto di cui è accusata la duchessa

La duchessa è stata accusata di furto. Le versioni sono due: c’è chi dice che ha rubato il vestito e chi dice che lo ha trattenuto come da accordi.

Meghan Markle ha annunciato su Instagram il suo ritorno su Netflix, con lo speciale natalizio " With Love, Meghan: Holiday Celebration", che arriverà sulla piattaforma il 3 dicembre. Nel trailer e nell'immagine pubblicitaria, la duchessa sfoggia un abito verde brillante, che a qualcuno non è affatto passato inosservato. C'è chi ha immediatamente riconosciuto il vestito in questione, facendo esplodere la bufera attorno alla moglie del principe Harry. La duchessa, infatti, è stata accusata di furto. Proprio quell'abito sarebbe stato rubato anni fa.

Bisogna infatti tornare indietro nel tempo, per ritrovare le origini della faccenda, che non riguarda solo il post Instagram attuale. Nel 2022, infatti, Meghan Markle aveva partecipato a un servizio fotografico per Variety, per ricordare e omaggiare la Regina Elisabetta II un mese dopo la sua morte. In quell'occasione aveva appunto indossato il vestito verde della discordia. È una creazione di Galvan Ushaia, del valore di circa 1.700 euro. Già all'epoca era stata accusata da una fonte rimasta anonima di aver trattenuto il capo ingiustificatamente, ma lei aveva smentito, o meglio si era giustificata attraverso il suo team. A quanto pare per i membri della famiglia reale e le celebrity di alto profilo, essendo personaggi estremamente esposti e in vista, è di prassi non restituire gli abiti dei servizi fotografici. Questo, per evitare truffe e speculazioni, per esempio che vengano venduti o messi all'asta, a costi ovviamente elevati per il loro legame con le star.

Con la riesplosione del caso, il portavoce ufficiale di Meghan Markle anche stavolta ha puntualizzato in una nota ufficiale: "L'insinuazione che siano stati sottratti oggetti senza la piena conoscenza e il consenso degli stylist sul set o dei rispettivi team non è solo categoricamente falsa, ma anche altamente diffamatoria. Tutti gli oggetti trattenuti sono stati sottratti in totale trasparenza e in conformità con gli accordi contrattuali". Questo del vestito Galvan Ushaia non è il solo caso di "furto" attribuito alla duchessa. È finito nella bufera per lo stesso motivo anche un tubino Chanel sfoggiato in un servizio per The Cut qualche mese prima di Variety, nell'agosto 2022. Lo ha poi indossato per un evento a New York con il principe Harry.

Una collaboratrice del New York Times, Vanessa Grigoriadis, al podcast "Heretics" di Andrew Gold ha commentato: "Ciò che è scioccante nel sentire questo genere di presunte storie è che qualcuno che vive in una villa da oltre 15 milioni di dollari a Montecito, che ha appena concluso affari da 100 milioni di dollari, si preoccupi abbastanza da portarsi a casa dei gioielli e dei vestiti da un servizio fotografico che può chiaramente permettersi. Cerchiamo di non chiamarlo furto, sembra piuttosto aggressivo. Non è una cosa così strana avere le dita appiccicose alla fine di un servizio fotografico, no?". Secondo quanto appreso da Newsweek, non è ancora stata inviata alcuna lettera dai legali della diretta interessata, ma non è da escludere che venga inviata la prossima settimana, dopo il Ringraziamento.