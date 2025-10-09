Il vero motivo del ritorno in Europa di Meghan Markle: perché ha partecipato alla Paris Fashion Week

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Meghan Markle è finita sulle prime pagine di tutti i giornali negli ultimi giorni: lo scorso weekend ha partecipato a sorpresa alla sfilata di Balenciaga che si è tenuta durante la Paris Fashion Week, tornando per la prima volta in Europa dopo ben due anni. Meravigliosa in total white con pantaloni e cappa coordinata, è apparsa super chic e in splendida forma, anche se ha fatto discutere con una gaffe su Lady Diana. Per quale motivo, dopo anni di pausa dai riflettori, ha deciso di lasciare i figli a casa per prendere parte a un evento tanto patinato? Innanzitutto per rendere ancora più indissolubile il legame con Pierpaolo Piccioli, l'ex stilista di Valentino che ora ha debuttato come nuovo direttore creativo di Balenciaga. Il viaggio "a sorpresa", però, nasconderebbe anche degli altri obiettivi: ecco quali sono.

Meghan Markle e il sostegno a Pierpaolo Piccioli

L'apparizione pubblica "in solitaria" di Meghan Markle a Parigi ha sorpreso un po' tutti lo scorso weekend, visto che è arrivata dopo anni di quasi totale distanza dai riflettori. Fatta eccezione per gli eventi benefici o a scopo sociale, la Duchessa si era tenuta a debita distanza dai red carpet internazionali, ritrovando la libertà dopo il duro periodo trascorso alla corte britannica. Per quale motivo ora ha fatto un'eccezione? Stando a quanto spiegato dal portavoce, Meghan ha voluto sostenere Pierpaolo Piccioli in un "nuovo capitolo creativo", rendendo omaggio alla sua arte e alla sua amicizia. Non sorprende, dunque, che sull'invito alla sfilata lo stilista abbia scritto con le sue mani il messaggio "Stendili tutti".

Meghan Markle in total white

I dettagli nascosti nel ritorno in Europa di Meghan Markle

Il ritorno in Europa di Meghan Markle è stato curato nei minimi dettagli, dal look total white, simbolo di purezza e sobrietà, alle guardie del corpo che l'hanno seguita in ogni spostamento, ma la cosa che in pochi sanno è che nascondeva un preciso intento: dimostrare che continua a essere un'icona fashion internazionale, anche se ormai lontanissima dalla corte dei Windsor. L'ex Duchessa ha sempre saputo "parlare" con i suoi vestiti, trasformando ogni look in un simbolo di eleganza ma anche in un simbolo di sostegno personale e politico. Il viaggio a Parigi è stato solo una riconferma di tutto ciò, una sorta di "ritorno alle origini": Meghan è tornata e vuole continuare a usare lo stile per comunicare, proprio come ha sempre fatto prima ancora di conoscere Harry.