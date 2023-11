Qual è il significato della spilla che la regina Camilla sfoggia in Kenya I sovrani del Regno Unito si sono recati in visita nello Stato africano dove hanno partecipato a diversi impegni ufficiali. La coppia ha sempre appuntato agli abiti un papavero rosso, cosa simboleggia.

A cura di Annachiara Gaggino

Continua il viaggio di Stato in Kenya per re Carlo III e la regina Camilla. Dopo aver visitato il Sheldrick Wildlife Trust Elephant Orphanage, un programma di salvataggio di elefanti orfani e di riabilitazione della fauna selvatica dove hanno avuto modo di osservare i cuccioli e di dar loro da mangiare, la coppia si è spostata a Mombasa dove ha avuto diversi appuntamenti, come recarsi a Fort Jesus, un sito Unesco della città e incontrare i volontari di un'associazione che aiuta le vittime della violenza di genere. Entrambi hanno appuntato sui loro vestiti una spilla rossa a forma di papavero con un significato particolare.

Il significato della spilla rossa sfoggiata dalla regina

Camilla ha scelto una versione più preziosa della tradizionale spilla a forma di papavero rosso che si indossa nel mese di novembre secondo la tradizione britannica. In concomitanza del Remembrance Day, che cade l'11 novembre, i membri della famiglia reale omaggiano tutti i caduti in guerra del Regno Unito e in generale del Commonwealth sfoggiando questo piccolo accessorio. Mentre Carlo ha scelto la sua versione tradizionale, la regina ha optato per un modello decorato di perle e cristalli.

Il vestito pavone di Camilla, uno dei suoi preferiti

Per questo impegno istituzionale la regina ha tirato fuori dall'armadio uno dei suoi abiti preferiti, un vestito dalla stampa pavone, con gonna ampia e cintura in vita. L'abito, firmato Fiona Clare, designer amata dalla regina, è stato sfoggiato diverse volte nell'ultimo periodo. Un look scelto sia per il suo primo impegno ufficiale dopo le vacanze estive, una visita alla Fielding Primary School di Ealing, sia in occasione del ricevimento dedicato alla poesia e tenutosi a Clarence House il mese scorso.

Il look di Camilla è stato completato da altri accessori già visti indossare dalla moglie di Carlo III, come il braccialetto vintage in oro giallo e Agata di Van Cleef & Arpels da 5.123 dollari (pari a 4.834 euro) e una tote bag in rafia con manico a canna di bamboo di Heidi Klein da 283 dollari, sfoggiata al suo arrivo a Nairobi.