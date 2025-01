video suggerito

Pierdavide Carone da Amici a Ora o mai più, com’è cambiato il cantante di “Di notte” Pierdavide Carone è uno dei concorrenti della terza edizione di Ora o mai più, il programma del sabato sera condotto da Marco Liorni su Rai 1: scopriamo com’è cambiato il cantante ed ex allievo di Amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Pierdavide Carone

Pierdavide Carone è uno dei concorrenti del programma Ora o Mai più condotta da Marco Liorni e in onda ogni sabato sera su Rai 1. La trasmissione vede la partecipazione di una serie di cantanti di talento guidati da otto coach – tra cui Raf, Alex Britti, Donatella Rettore – che vogliono tornare a mettere in luce il loro talento musicale. Insieme a Carone ci sono anche altri due ex allievi di Amici: Valerio Scanu e Loredana Errore. Nel 2010 il cantante prende parte alla nona edizione di Amici dove si classifica terzo, vincendo il premio della critica: sono passati quindici anni da quell'esperienza. Sempre nel 2010 Pierdavide Carone incide Di notte, la canzone che lo porterà alla prima posizione della classifica FIMI.

Come era Pierdavide Carone ad Amici, le foto del cantante a 21 anni

Pierdavide Carone partecipa ad Amici a soli 22 anni nel 2010. Fa parte della squadra dei bianchi, nell'edizione che vedrà trionfare proprio Loredana Errore, che partecipa con lui alla terza edizione di Ora o mai più. Durante l'esperienza ad amici sfoggia un taglio di capelli molto corto con un po' di ciocche che scendono sulla fronte.

Pierdavide Carone

Durante l'esperienza ad Amici si fidanza con una collega della scuola, la ballerina Grazia Striano. Nel 2012 Carone partecipa al Festival di Sanremo con Lucio Dalla: i due cantano in coppia Nanì e il cantante sfoggia un taglio più lungo, appena sopra le spalle, con un ciuffo che copre quasi interamente la fronte. Per Carone, però, non si tratta della prima partecipazione a Sanremo, visto che nel 2010 era stato l'autore della canzone di Valerio Scanu Per tutte le volte…

Pierdavide Carone a Sanremo

Pierdavide Carone oggi a Ora o mai più

Dopo anni lontano dalle scene, Pierdavide Carone è pronto a rilanciare la sua carriera. Il cantante, che ha raccontato di essere rimasto profondamente segnato dalla scomparsa di Lucio Dalla, avvenuta pochi giorni dopo il Festival di Sanremo a cui avevano preso parte insieme, è tra i protagonisti di Ora o mai più.

Pierdavide Carone a Ora o Mai più

Se per il photocall Carone ha sfoggiato una chioma lunga e mossa, quasi riccia, per la prima puntata del programma ha tagliato i capelli: ora sono corti dietro ma sempre riccioli sulla parte anteriore.

Pierdavide Carone oggi