Loredana Errore ieri e oggi: com’è cambiata la cantante da Amici a Ora o mai più

A cura di Valeria Paglionico

A partire dall'11 gennaio 2025 su Rai 1 ha debuttato su Rai 1 la terza edizione di Ora o mai più, programma in precedenza condotto da Amadeus, il cui timone ora è passato a Marco Liorni. Settimana dopo settimana sul palco si sfidano otto cantanti che hanno raggiunto il successo da giovanissimi ma che negli ultimi anni si sono allontanati dalla musica. Tra i concorrenti di questa stagione c'è anche Loredana Errore, ex concorrente di Amici che nel 2009 arrivò in finalissima insieme a Emma Marrone (la vincitrice di quell'edizione). Com'è cambiata negli anni? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

L'evoluzione di stile di Loredana Errore

Di anni ne sono passati dalla prima volta di Loredana Errore sul palco di Amici ma, nonostante il trascorrere del tempo, non ha perso i suoi tratti distintivi.

Loredana Errore ad Amici 2009

Porta ancora i capelli a caschetto castani naturali e riesce sempre a catalizzare tutti i riflettori su di sé con i suoi penetranti occhi azzurri e con il suo innegabile talento. Certo, complici i problemi di salute che si è ritrovata ad affrontare, ha il viso più maturo e provato rispetto a quando era poco più che 20enne, ma è rimasta super riconoscibile fin dal primo sguardo.

Loredana Errore oggi

Gli unici piccoli cambiamenti che ha fatto nel corso degli anni? Innanzitutto ha detto addo alle tute colorate di Amici, poi ha spesso rivoluzionato l'acconciatura, provando dei tagli molto corti (come ad esempio è capitato a Sanremo 2011), e ha sfoggiato il piercing al setto qualche tempo fa.

Con Emma Marrone nel 2016

Le foto di Loredana Errore da Amici 2009 a Sanremo 2011

Nata nel 1984 a Bucarst, Loredana Errore si è trasferita stabilmente in Italia all'età di 2 anni quando è stata adottata da una famiglia di Agrigento.

Amici 2009

Sebbene fosse sempre stata appassionata di musica, la svolta per lei è arrivata nel 2009 sul palco di Amici di Maria De Filippi, dove riuscì a classificarsi seconda alle spalle di Emma Marrone (quell'edizione ancora oggi viene ricordata in modo particolare grazie alla presenza di concorrenti come Stefano De Martino, Elena D'Amario ed Enrico Nigiotti).

La copertina di Ragazza Occhi Cielo del 2010

Negli anni successivi Loredana ha continuato a inseguire la sua passione, addirittura Biagio Antonacci le dedicò il brano Ragazza occhi cielo (un chiaro riferimento al suo sguardo penetrante) ma nel 2013 è stata coinvolta in un grave incidente d'auto che ha rischiato di farle perdere l'uso delle gambe.

A Sanremo 2011 per il duetto con Anna Tatangelo

La caparbietà e la forza d'animo hanno contribuito a farla rimettere in piedi ma è chiaro che ancora oggi ricorda quel periodo come un momento traumatico.