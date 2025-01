Loredana Errore sull’esperienza ad Amici: “Periodo di montagne russe, non l’ho vissuto benissimo”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Loredana Errore partecipò ad Amici nel 2009: al termine dell'esperienza, che segnò un punto di svolta per la sua carriera, si classificò seconda alle spalle dell'allora vincitrice Emma Marrone. Dopo un brutto incidente d'auto, poi, un periodo obbligato di stop: "Non solo artistico, ma di vita", le parole della cantante. Da ieri è una delle concorrenti di Ora o mai più, il programma in onda su Rai 1 condotto da Marco Liorni. Nel suo video di presentazione, Errore ha parlato del suo percorso nel talent show di Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto.

Ill percorso di Loredana Errore ad Amici 2009

Loredana Errore ha parlato della sua esperienza ad Amici 2009. Quella fu una delle edizioni più ricordate della storia del talent targato Mediaset, visto che vi parteciparono personaggi del calibro di Emma Marrone, Stefano De Martino, Elena D'Amario ed Enrico Nigiotti. "Per me è stato un periodo di montagne russe – ha confessato la cantante all'inizio del suo video di presentazione a Ora o mai più – Perché è arrivato tutto e subito. Non avevo una maturità e una preparazione tale, però non me la sono vissuta benissimo perché avevo delle cose mie che non avevo messo a fuoco".

Nei mesi successivi al suo percorso nella nona edizione del talent show, riscosse un enorme successo e Biagio Antonacci le dedicò il brano Ragazza occhi cielo. Prima della partecipazione al programma, arrivò finalista all'Accademia di Sanremo e nel 2008 arrivò nelle fasi finali di fasi finali del Tour Music Fest con Mogol vincendo una borsa di studio con il maestro Luca Pitteri. Tra i suoi brani più conosciuti, Ti sposerò scritto con Kekko Silvestro dei Modà.

Le parole sull'incidente

Nel 2013, il 4 di settembre, mentre stava andando a fare un concerto in provincia di Agrigento, l'artista è rimasta coinvolta in un grave incidente d'auto. Un episodio che ha ripercorso ieri in puntata: "Tornando a casa c'era una pioggia battente, detti un colpo di sterzo e la mia auto si capovolse. Ho visto il mondo al contrario, ho subito perso coscienza e le mie gambe non si muovevano, si muovevano solo gli occhi e la testa. I medici dissero: ‘Solo la sua caparbietà e un miracolo potranno rimetterla in piedi‘, perché il mio corpo era fermo al 95%". Un bruttissimo incidente che diede uno stop assoluto al suo percorso, "non solo artistico, ma di vita":

Oggi mi sento più forte. Non poter più camminare, vivere una prigione personale, non potersi muovere, dover essere imboccata, non avere più nulla a disposizione e avere solo questa mente e questo cuore, ti rende più forte. Un po' di depressione c'è stata, ci sono stati momenti no, ci potrebbero essere anche adesso, ma il mio impegno ora è stare bene. Grazie ai medici, ai fan, alla fede, alla musica, siamo di nuovo qui. Non ho nessun rimpianto, c'è un perdonarsi e ripartire.