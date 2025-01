video suggerito

Com’è cambiato Valerio Scanu da Amici a Ora o mai più, le foto del cantante Valerio Scanu è uno dei concorrenti del programma Ora o mai più, in onda il sabato sera su Rai 1: dal secondo posto ad Amici nel 2008 ai talent, scopriamo com’è cambiato il cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Valerio Scanu

Valerio Scanu è tra i concorrenti di Ora o mai più, programma condotto da Marco Liorni che va in onda sabato sera su Rai 1 in prima serata. Il format vede ex concorrenti di alcuni reality show, come appunto lo stesso Scanu, Loredana Errore, Pierdavide Carone guidati da otto coach, come Patty Pravo, Alex Britti, Raf e Donatella Rettore, a cui viene data una nuova possibilità per mettere in mostra il loro talento. Partecipa ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, nell'edizione 2008, dove si classifica secondo: sono passati 17 anni dalla sua partecipazione al programma Mediaset e quindici dalla sua vittoria al Festival di Sanremo con Per tutte le volte…

Valerio Scanu nel 2008

Le foto di Valerio Scanu ad Amici nel 2008

Il percorso musicale e televisivo di Valerio Scanu parte nel 2008 ad Amici. Quell'edizione, la numero otto, è vinta da Alessandra Amoroso la cui carriera è stata lanciata proprio dal programma di Maria De Filippi. Nel 2009 pubblica il primo Ep Sentimento, che conquista subito un Disco d'oro vendendo più di 300mila copie.

Valerio Scanu nel 2008

Valerio Scanu a Sanremo nel 2010

Nel 2010 Valerio Scanu approda al Festival di Sanremo nell'edizione condotta da Antonella Clerici. In gara Scanu si esibisce con il brano Per tutte le volte che…: il 20 febbraio vince quell'edizione del Festival di Sanremo.

Valerio Scanu nel 2010 a Sanremo

Diretto da Beppe Vessicchio, nella serata dei duetti e delle cover si esibisce con la collega Alessandra Amoroso. Finito il Festival, la canzone viene certificata disco di platino, con oltre 30mila vendite in digitale. Poche settimane dopo esce l'album omonimo.

Valerio Scanu dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2010

Com'è Valerio Scanu oggi

Per Valerio Scanu non sembra passato nemmeno un giorno da quando quel ragazzo con i capelli riccioli lunghi si esibiva nello studio di Amici. Ancora oggi il cantante porta la stessa chioma lunga, anche se, sempre più spesso, lo vediamo con uno styling liscio.

Scanu a Sanremo nel 2016

Dopo aver partecipato, negli anni, a diversi talent show com Tale e quale show e L'isola dei famosi, nel 2018 scrive il suo secondo libro Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary. Nel 2016 aveva partecipato nuovamente al Festival di Sanremo, mentre nel 2017 entra nel cast di Ballando con le stelle.

Valerio Scanu a Ballando con le Stelle nel 2017

Negli ultimi anni, parallelamente, ha scelto di aprire due saloni di parrucchiere a Roma, città in cui vive da anni. Due anni fa, poi, è convolato a nozze con il compagno Luigi Calcara. Durante Ora o mai Più ha ripercorso diverse scelte della sua carriera, dalla decisione di prendere parte ad Amici fino a quella di partecipare all'Isola dei Famosi.

Valerio Scanu oggi