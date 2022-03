Odino, il cane di Tomaso Trussardi che veste con T-shirt, felpe con cappuccio e cappottini Odino è il cane di Tomaso Trussardi, l’ex marito di Michelle Hunziker. Il levriero è una star dei social, dove sfoggia sempre adorabili cappottini, felpe con cappuccio, T-shirt.

L'inverno che volge al termine ha visto tante coppie del mondo dello spettacolo dirsi addio. Tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese è finita: lui ha messo al dito un anello col nome di sua figlia, proprio mentre al dito della ex compagna è rispuntata la fede. Il ritorno di fiamma con Stefano De Martino è quasi una certezza, manca solo la conferma ufficiale dei diretti interessati: nel frattempo hanno trascorso insieme il weekend in montagna. Pare che sia finita anche tra Blanco e Giulia Lisioli: lui ha baciato un'altra, in discoteca. Ma la coppia il cui addio ha destato più clamore, è senza dubbio quella composta da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono detti addio: la coppia ha posto fine alla relazione di comune accordo, dopo quasi dieci anni di matrimonio. Si erano sposati nel 2014: l'anno precedente era nata la loro primogenita, Sole e poi nel 2015 era nata Celeste. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, anche se in effetti i due non si vedevano insieme già da un po' e si era parlato già di una possibile crisi.

Instagram @therealhunzigram

La conduttrice per ritrovare serenità e allontanarsi un po' da gossip e pettegolezzi è volata per qualche giorno alle Maldive. Tornata a Milano, ha immediatamente trascorso un po' di tempo in famiglia. E della famiglia continua a far parte anche Odino, il cane di Tomaso Trussardi, ricomparso immediatamente nelle foto della Hunziker. Benché il matrimonio sia giunto al capolinea, i due sono rimasti in buoni rapporti, proprio come avevano annunciato nel comunicato congiunto diffuso per dare la notizia: "Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine".

Instagram @therealhunzigram

Odino, star dei social

Sia Michelle Hunziker che Tomaso Trussardi amano molto i cani. La conduttrice possiede un barboncino toy dal 2017 di nome Leone; Lilly, della stessa razza, è morta nel 2021 ed era con lei da ben 11 anni. Odino è invece un piccolo levriero italiano, che è entrato a far parte della famiglia nel 2020.

Instagram @therealtrussardigram

Odino è un Trussardi a tutti gli effetti, con tanto di account Instagram personale ufficiale (con 34 mila follower). In effetti sembra che gli piaccia particolarmente essere fotografato, difatti sono tantissimi gli scatti che lo vedono protagonista, sia da solo che assieme altri membri della famiglia. Tomaso non se ne separa mai, anche durante gli impegni di lavoro. Lo ha portato con sé anche alla Milano Fashion Week.

Instagram @therealtrussardigram

In molte delle foto condivise sui social il levriero indossa cappottini, T-shirt, maglioncini che gli coprono il lungo collo. Alcuni sono personalizzati, con la scritta Odino Trussardi ricamata. Alcuni anni fa il brand ha anche lanciato una linea di abbigliamento e accessori di lusso per cani: guinzagli, collari, cappottini (la collezione Trussardi for your dog). Non a caso, il simbolo della Casa di moda è proprio un levriero.