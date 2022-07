Noemi in bikini si gode il giorno di riposo: in estate segue il trend del costume con gli anelli Noemi è una delle grandi protagoniste dell’estate 2022 e, dopo aver girato i palcoscenici più ambiti del nostro paese, si è finalmente goduta un giorno di pausa. Per l’occasione si è concessa una giornata al mare, non avendo paura di mostrarsi in bikini sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Noemi sta vivendo un momento particolarmente soddisfacente dal punto di vista professionale: dopo aver partecipato a Sanremo 2022, ha lanciato una nuova hit dell'estate ancora una volta in coppia con Carl Brave. Si chiama Hula Hoop e sta scalando le classifiche italiane, tanto da essere destinata a diventare un tormentone. Visto il successo del brano, la cantante è molto richiesta, basti pensare al fatto che da qualche settimana a questa parte è praticamente impossibile non vederla in tv sui palcoscenici dei festival musicali più ambiti. Nelle ultime ore, però, si è goduta al massimo il suo giorno libero, non avendo paura di mostrarsi in bikini sui social.

Noemi in bikini dopo il dimagrimento

Nelle ultime settimane abbiamo visto Noemi più glamour che mai sui palcoscenici noti del nostro paese, da Battiti Live al Tim Summer Hits, ma solo di recente si è mostrata in versione balneare sui social. Dopo aver spaziato tra completi giallo limone, tubini black&white e top portati senza reggiseno, ora ha lasciato spazio ai look da spiaggia. Al motto di "Days off dopo 10 giorni fantastici", la cantante si è immortalata alle prese con la tintarella, non avendo paura di rivelare la silhouette post-dimagrimento su Instagram. Noemi ha perso più di 15 chili negli ultimi anni e ora non può fare a meno di esaltare la forma ritrovata, rivelando gli incredibili risultati raggiunti con dieta, attività fisica e sostegno psicologico.

Il due pezzi di Noemi

Quale migliore occasione del primo giorno di pausa dal lavoro per andare al mare? È proprio quanto fatto da Noemi, che si è scattata un selfie stesa sul lettino con indosso uno dei costumi più trendy dell'estate, quello con gli anelli in pieno stile anni '90. Ha sfoggiato un due pezzi celeste, un modello con slip coi laccetti laterali e reggiseno a triangolo con l'anello al centro del seno, mettendo in risalto l'incredibile forma fisica. La cantante si è fotografata con il viso tagliato ma, oltre a rivelare un sorriso smagliante, ha anche lasciato intravedere gli occhiali da sole con la montatura bianca e gli iconici capelli rosso fuoco. Non è forse destinata a diventare una delle regine fashion dell'estate?