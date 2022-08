Ferragosto di relax per Noemi: segue il trend del costume ad anelli con dettagli cut-out “Pit stop veloce e si ricomincia”: Noemi ne ha approfittato per rilassarsi a Ferragosto, sfoggiando un trendy costume intero monospalla con tagli cut-out e anelli.

A cura di Giusy Dente

Ferragosto di relax per Noemi: la cantante ne ha approfittato per indossare il costume e godersi un po' di meritato riposo, visto che per lei questa estate è particolarmente impegnativa. Archiviata l'esperienza sanremese si è messa a lavoro in vista dell'estate e come sempre, non ha deluso le aspettative dei fan, che volevano una nuova hit tutta da ballare. Quest'anno ha collaborato ancora con Carl Brave, coppia già protagonista dell'estate 2021: la loro nuova Hula Hoop è uno dei tormentoni del momento. La cantante ha portato il brano sui palchi italiani, esibendosi in concerto da nord a sud del Paese: il Noemi Live Outdoor 2022 andrà avanti fino a settembre. Per questo, almeno a Ferragosto uno stop era d'obbligo!

Noemi sempre più glamour dopo la trasformazione

La trasformazione di Noemi ha avuto un notevole impatto nella sua vita. Il dimagrimento della cantante (ha perso circa 15 chili) è sotto gli occhi di tutti, è stato qualcosa di drastico, che però non riguarda la sola estetica. La 40enne ha apportato un cambiamento ben più generale e profondo, per riconnettersi con la parte di sé più autentica e per liberarsi di una serie di zavorre che si portava dietro e che la appesantivano. È uscita dall'involucro che si era costruita per proteggersi dal mondo.

Questo ha avuto un effetto anche sul suo modo di vestire, che negli ultimi tempi si è fatto particolarmente glamour. Sui palcoscenici italiani ha sfoggiato di tutto questa estate, risultando sempre trendy: il tubino intrecciato black and white per Battiti Live, il completo vitaminico giallo limone, l'intramontabile canotta bianca portata senza reggiseno (in linea con la moda del no bra che seguono sempre più donne). Non sono da meno i suoi outfit balneari.

Noemi ama i costumi con gli anelli

Tra un concerto e l'altro, Noemi alcune settimane fa era riuscita a prendersi una pausa. Aveva condiviso con fan e follower la gioia del giorno di riposo, trascorso sotto al sole in bikini. Per l'occasione, aveva scelto un due pezzi monocolore (azzurro), ma con un dettaglio trendy. Gli anelli sui costumi sono tornati di moda e lei sembra ne sia una grande fan. Anche a Ferragosto ne ha indossato uno: stavolta un modello intero e monospalla, color ruggine, con dettagli cut out laterali impreziositi appunto da anelli. La cantante non solo è in splendida forma, ma soprattutto è più energica e serena che mai: il suo segreto di bellezza è qui.