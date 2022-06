Noemi con l’abito a scacchi, Carl Brave con le camicie colorate: i look per il lancio di Hula Hoop Noemi e Carl Brave hanno collaborato per la seconda estate consecutiva: hanno appena lanciato Hula-Hoop, la hit che si preannuncia uno dei tormentoni della bella stagione. Cosa hanno indossato nelle foto e nei video realizzati per la presentazione?

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è cominciata e con lei sono arrivate anche le canzoni spensierate e danzerecce destinate a diventare veri e propri tormentoni. Tra le ultime lanciate c'è quella firmata da una coppia "già collaudata", quella formata da Noemi e Carl Brave, che per il secondo anno consecutivo hanno deciso di collaborare. Hanno presentato Hula-Hoop, accompagnando la hit con foto e video in cui utilizzano l'iconico cerchio da far roteare intorno alla vita. Per l'occasione non hanno rinunciato allo stile, apparendo più glamour e trendy che mai. La cantante ha puntato su vestiti aderenti e colorati, Carl è rimasto fedele alle camicie variopinte: ecco tutti i look per il lancio di Hula-Hoop.

Tutti gli abiti di Noemi per Hula-Hoop

Da quando è dimagrita in modo drastico Noemi ha rivoluzionato il suo stile e nei video realizzati per il lancio di Hula Hoop ne ha data l'ennesima prova. La cantante ha indossato innanzitutto un abito strapless a tubino lungo fino ai piedi, la cui particolarità sta nella stampa a scacchi in bianco e nero (lo ha abbinato a un paio di sandali con tacco e plateau in giallo limone).

Noemi in total white

Successivamente è passata prima a un completo total white con gonna a vita alta con lo spacco laterale e crop top "a portafoglio" con i laccetti incrociati intorno al busto, poi a due abiti aderentissimi e monocromatici, uno arancione, l'altro azzurro cielo. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha spaziato tra i capelli sciolti effetto liquid hair e un mezzo raccolto con una mini pony tail altissima.

Noemi col maxi spacco

Carl Brave e la passione per le camicie paisley

È ormai da anni che Carl Brave è tra i cantanti più apprezzati del nostro paese e, sebbene si sia evoluto non poco professionalmente, dal punto di vista dello stile è rimasto fedele al suo capo preferito: la camicia colorata a stampa paisley. Anche nei video realizzati per il lancio di Hula-Hoop non ha deluso le aspettative dei fan e ha sfoggiato diverse camicie variopinte, da quella sui toni del celeste a quella a fondo rosso, fino ad arrivare alla variante dalle nuance "naturali".

Carl Brave in Etro

Sono tutte firmate Etro, la Maison che ha reso la fantasia in stile persiano il suo "marchio di fabbrica". Come ha completato il tutto? Con dei pantaloni neri aderenti e delle ciabatte di gomma firmate Rebook. Non ha rinunciato ai capelli ricci gelatinati e agli occhiali da sole, dando così prova di non avere rivali in fatto di look perfetti per l'estate.