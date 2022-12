Miriam Leone trascorre il weekend a Napoli: il tocco di stile è il cerchietto floreale “Week end sciuè sciuè con amici e il mio amore”: Miriam Leone ha condiviso con fan e follower alcune foto del fine settimana a Napoli.

A cura di Giusy Dente

Miriam Leone sta vivendo un momento molto intenso lavorativamente, in cui è presissima dagli impegni professionali. La sua carriera di attrice è decollata e si sta dedicando a diverse produzioni. Con sua grande gioia sta trascorrendo molto tempo su un set siciliano, nella sua terra dunque: presto la vedremo ne "I leoni di Sicilia" di Paolo Genovese, la cui uscita è prevista nella primavera del 2023. Per staccare un po' la spina dalla quotidianità e concedersi un po' di relax, l'ex Miss Italia si è spostata a Napoli per il fine settimana.

Miriam Leone a Napoli

"Week end sciuè sciuè con amici e il mio amore": Miriam Leone ha scelto Napoli per trascorrere un fine settimana all'insegna dell'amore e dell'amicizia, ma anche del buon cibo! L'attrice ha condiviso con fan e follower alcuni dei bei momenti vissuti nella città, dove da perfetta turista non si è fatta mancare proprio niente: ovviamente la pizza margherita di Concettina ai Tre Santi, una foto davanti al murales dedicato a Maradona, una passeggiata in riva al mare con il Vesuvio sullo sfondo, un'occhiata ai presepi. Con lei c'era anche il marito Paolo Carullo, presente solo in un paio di foto: sono una coppia piuttosto riservata, amano preservare la loro privacy da eccessive esposizioni mediatiche, difatti è raro vedersi insieme sui social o a eventi mondani.

Il dettaglio floreale nel look di Miriam Leone

Nella sua semplicità, Miriam Leone riesce sempre a catturare l'attenzione. È una donna dallo stile glamour e sofisticato, non ama gli eccessi e le esagerazioni, ma sa come esaltare la sua bellezza da vera diva. È una delle Miss più amate di sempre, dagli italiani. I dettagli sono un modo molto personale che ha, per esaltare i suoi outfit. Il basco alla sfilata di Fendi, per esempio, è stato un tocco da vera "parigina". E che dire del maxi cappello a tesa larga coi maxi occhiali: un look balneare da vera star ispirato alla moda anni Sessanta. Non ha rinunciato a un dettaglio chic, anche durante la gita a Napoli. Spicca, tra i suoi iconici capelli rossi, un maxi cerchietto floreale, tempestato di piccole rose.