Miriam Leone in versione Eva Kant con l’abito “graffiato” sul seno Non poteva mancare Miriam Leone a una festa organizzata per celebrare i 60 anni Diabolik. L’attrice sarà presto al cinema nel ruolo di Eva Kant.

A cura di Giusy Dente

Diabolik e Eva Kant stanno per tornare al cinema. Dopo il primo film dei Manetti Bros. con Luca Marinelli, Valerio Mastandrea e Miriam Leone protagonisti, è in uscita il secondo capitolo. In Diabolik – Ginko all’Attacco! tornano Leone e Mastandrea, ma con Giacomo Giannotti protagonista e Monica Bellucci nel cast. L'attrice, ex Miss Italia, era presente all'evento celebrativo organizzato presso La Rinascente di Milano: il punto vendita ha voluto festeggiare i 60 anni del ladro dei fumetti. E non poteva mancare proprio Miriam Leone, che ha partecipato con un look da dark lady in total black.

Miriam Leone è Eva Kant

Il 2021 è stato, per Miriam Leone, l'anno della radicale trasformazione. L'attrice è stata scelta per interpretare Eva Kant nel film Diabolik dei Manetti Bros. Il ruolo l'ha messa davanti alla necessità di modificare il proprio aspetto per renderlo del tutto aderente all'immagine del celebre personaggio dalla chioma bionda. Avrebbe potuto affidarsi a una parrucca e invece ha realmente detto addio ai suoi iconici capelli rossi, debuttando per la prima volta coi capelli chiari. L'attrice non poteva mancare al compleanno di Diabolik, celebrato presso La Rinascente di Milano in presenza di influencer e celebrities.

Il look total black di Miriam Leone

Come gli altri presenti, anche Miriam Leone ha optato per un look da dark lady firmato Versace, collezione Spring/Summer 23. Ha partecipato all'evento de La Rinascente anche Belén Rodriguez, ma mentre la showgirl argentina ha optato per un lungo abito con maxi spacco, l'attrice ha scelto un mini dress.

L'abitino è una rivisitazione del classico tubino, perché presenta uno squarcio sulla parte frontale, una sorta di graffio che lascia la pelle in vista e il seno parzialmente scoperto. Lo ha abbinato a un cappotto lungo di pelle e a stivali in tinta, con collant velati scuri. La 37enne ha impreziosito il look con un tocco notevole di luce, dato dagli anelli, dagli orecchini e soprattutto dal vistoso bracciale al polso destro.

in foto: modella sfila sulla passerella di Versace alla Milano Fashion Week (Spring/Summer 2023)

Si tratta di una creazione firmata Bulgari, una gioiello in diamanti di alta gioielleria della collezione Serpenti. "Ieri sera abbiamo festeggiato il compleanno di Diabolik. Le sorelle Giussani sarebbero state felici di partecipare secondo me, anzi, siete sempre con noi in questo viaggio" ha commentato sui social, firmandosi col nome Eva Kant.