Met Gala, quando Lady Diana ha sfilato a sorpresa sul red carpet Tra qualche ora si terrà a New York una nuova edizione del Met Gala ma in quanti ricordano quando nel 1996 sul red carpet fece la sua apparizione “a sorpresa” Lady Diana? Ecco chi firmò il look elegante e glamour della principessa.

Questa notte al Metropolitan Museum of Art di New York andrà in scena l'edizione 2022 del Met Gala e sono moltissime le star che si stanno già preparando per rendere la sfilata sul red carpet unica e glamour, dai Ferragnez a Kim Kardashian. In quanti ricordano che in passato all'evento ha partecipato anche una rappresentante della Royal Family inglese? Si tratta della donna più moderna e irriverente di casa Windsor, Lady Diana, che all'epoca diede prova di grande modernità ed eleganza presentandosi a sorpresa alla nota serata di gala con un look glamour e raffinato da vera e propria principessa.

Perché Lady D. partecipò al Met Gala

Il Met Gala si è tenuto per la prima volta nel 948 quando la pubblicista Eleanor Lambert ha creato l'evento per l'alta società americana, da allora è diventata una delle serate più attese dalle star e dagli appassionati di moda. Tra gli ospiti speciali che vi hanno partecipato c'è stata anche Lady Diana, che nel 1996 si presentò a sorpresa sul red carpet, distinguendosi per eleganza e audacia. All'epoca aveva divorziato da Carlo da circa 3 anni e si godeva la ritrovata libertà lontana dalle etichette e dalle regole reali. È proprio per questo che ebbe la possibilità di prendere parte all'evento americano senza "dare scandalo".

L'abito sottoveste di Lady D. al Met Gala

Il tema del Met Gala di quell'anno era Christian Dior, marchio che la Duchessa sfoggiò spesso dopo il divorzio e che indossò proprio per la sfilata a sorpresa sul red carpet. Lady D. puntò tutto su un elegante abito blu notte realizzato su misura per lei dallo stilista John Galliano, si trattava di un modello sottoveste con le spalline sottili e la scollatura di pizzo nero. Per completare il tutto Diana optò per una borsa Lady Dior total black e per una collana con sette fili di perle e un grande zaffiro centrale, mettendo così in risalto la scollatura. Così facendo dimostrò di saper coniugare alla perfezione glamour e raffinatezza anche lontana dai rigidi dress code reali.