Meghan Markle sofisticata col cappotto cammello: il look della duchessa vale quasi 8000 euro La duchessa di Sussex è stata vista a pranzi a Beverly Hills dove ha sfoggiato un look semplice ma molto sofisticato. Il pezzo più costoso è sicuramente il cappotto, un elegante capospalla con cintura in vita di un noto marchio italiano.

A cura di Annachiara Gaggino

Meghan Marle in visita in Canada nel 2020

Meghan Markle è stata vista uscire dal ristorante Cipriani di Beverly Hills, dove aveva pranzato assieme a Claire Waight Keller che è stata direttrice creativa di Givenchy. La duchessa del Sussex è stata al centro delle polemiche degli osservatori reali dopo aver scelto di cambiare il cognome dei figli da Mountbatten-Windsor a Sussex, una decisione che non avrebbe reso felice il principe Filippo, che aveva dovuto combattere perché i suoi discendenti prendessero anche il suo nome. Nel frattempo sono anche circolate voci su un possibile ritorno del principe Harry nel Regno Unito, anche solo momentaneo, per aiutare il padre malato di cancro negli impegni ufficiali, rumor che hanno fatto sperare in una rappacificazione, ma prontamente smentiti. Sembra che i Sussex non abbiano intenzione di lasciare gli Stati Uniti e Meghan Markle, di ritorno dal Canada dove è stata assieme al marito, ora si gode Beverly Hills.

Quanto costano i vestiti di Meghan Markle

La duchessa di Sussex ha scelto di indossare un cappotto cammello, tendenza della stagione, in cashmere firmato Max Mara, dal bavero ampio e chiusura con nodo, caratterizzato da una vestibilità comoda e maniche ampie. Il valore del capospalla è di 5770 euro. I pantaloni blu navy, con cintura incorporata e taglio ampio sono di Ulla Johnson e valgono 780 euro, mentre la pochette in pelle color tabacco è un'edizione limitata di Cesta Collective e costa 450 euro. Per le scarpe Meghan Markle ha optato per un paio di ballerine raso terra firmata Aquazzura, modello Fenix di una tonalità molto scura di blu, calzature caratterizzata da particolari decorazioni a intaglio sui bordi che la duchessa ama e ha già indossato in passato che hanno un prezzo di circa 640 euro. Infine l'outfit è stato completato da un paio di occhiali da aviatore firmati Givenchy della collezione passata. Il totale dell'outfit si aggira sugli 8mila euro.