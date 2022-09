Meghan Markle in Germania col top in maglia: il look panna nasconde un omaggio prezioso a Lady Diana Meghan Markle è volata in Germania col principe Harry per dare il via al countdown per gli Invictus Games 2023 e per l’occasione ha puntato tutto su un look crema con top in maglia e pantaloni palazzo. In quanti hanno notato l’omaggio prezioso a Lady Diana?

Meghan Markle vive stabilmente in America con il principe Harry e i due figli Archie e Lilibet, ormai da oltre due anni ha rinunciato ai privilegi reali e, complice il fatto che ha ritrovato la sua libertà, ha deciso di allontanarsi dai riflettori. Torna a mostrarsi in pubblico solo in occasioni importanti come ha fatto negli ultimi giorni. La Duchessa è tornata in Europa ma, a differenza di qualche mese fa quando aveva preso parte ai festeggiamenti per il Giubileo di Platino della regina, questa volta la Royal Family non c'entra nulla. Dopo aver aperto in total red il One Young World Summit a Manchester, ieri è volata in Germania per dare il via al countdown per gli Invictus Games 2023: ecco cosa ha indossato.

Chi ha firmato il look panna di Meghan Markle

Gli Invictus Games 2023 sono stati leggermente ritardati a causa della pandemia ma ora manca poco al loro inizio e Meghan Markle ha voluto celebrare personalmente l'evento volando a Dusseldorf. Insieme al principe Harry è diventata protagonista di un vero e proprio bagno di folla sul red carpet degli Invictus Games Dusseldorf 2023 – One Year To Go e per l'occasione ha sfoggiato un nuovo look all'insegna del glamour. La Duchessa ha abbinato un top in maglia color panna con lo scollo all'americana di Anine Bing (295 euro) a un paio di pantaloni crema, un modello palazzo di Brandon Maxwell in misto lana con la maxi cintura incorporata (prezzo 1.265 sterline, ovvero oltre 1.400 euro). A completare il tutto non potevano mancare i décolleté in tinta col tacco a spillo, questa volta firmati Manolo Blahnik.

Top Anine Bing, pantaloni Brandon Maxwell

Meghan Markle indossa l'orologio di Diana

A fare la differenza nel look candido di Meghan Markle sono stati i gioielli, ha infatti arricchito l'outfit con una serie di preziosi che non potevano passare inosservati. Il più appariscente è l'orologio Cartier Tank, accessorio da oltre 20.000 euro appartenuto alla compianta principessa Diana e donatole dal marito Harry in segno di amore eterno. La Duchessa ha inoltre sfoggiato l'iconico Love Bracelet di Cartier sempre in oro giallo (prezzo 7.200 euro), mentre per quanto riguarda gli orecchini ha optato per un modello mini d'oro con un grosso cristallo incastonato di Alexis Bittar. Meghan non ha rinunciato all'anello da mignolo dal profondo significato simbolico, abbinato all'anello di fidanzamento con il maxi diamante.

