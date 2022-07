Meghan Markle chic in nero: il look nasconde un omaggio a Lady Diana Harry e Meghan Markle sono volati a New York. Hanno cenato in un ristorante italiano e la duchessa ha sfoggiato un look chic completato con gioielli preziosi (tra cui l’orologio di Lady D).

A cura di Giusy Dente

Harry e Meghan Markle sono tornati a mostrarsi in pubblico, dopo l'apparizione di coppia al Giubileo della regina Elisabetta, che ha segnato il loro ritorno a Londra. I Sussex stavolta sono volati da Montecito a New York: Harry ha tenuto un discorso presso la sede delle Nazioni Unite in occasione del Nelson Mandela Day. Per l'occasione Meghan Markle ha scelto un look total black firmato Givenchy. E nuovamente di nero è stata avvistata anche di sera, mentre lasciavano un noto ristorante italiano dove hanno cenato con alcuni amici.

Meghan Markle impeccabile in nero

Dopo il discorso tenuto a un evento delle Nazioni Unite in onore di Nelson Mandela, Harry ha raggiunto assieme a sua moglie Meghan Markle alcuni amici. Hanno cenato in un elegante ristorante italiano di New York: la Locanda Verde di Andrew Carmellini. La 40enne ha indossato una tuta nera di Gabriela Hearst, stilista apprezzatissima in ambiente royal, le cui creazioni sono state indossate anche dalla duchessa di Cambridge e dalla contessa di Wessex.

in foto: tuta Vicky di Gabriela Hearst

Questo capo è uno dei suoi must: indossava una tuta anche quando ha posato con Harry per la prima copertina di coppia. È senza maniche e presenta fascia bianca e dettaglio a doppio nodo (simbolo caratteristico del marchio) sulla schiena.È la stessa jumpsuit indossata anche da Scarlett Johansson! Sul sito ufficiale è già sold out ma costa oltre 4669 euro.

Scarlett Johansson ai People Choice Awards 2021 indossa la jumpsuit Vicky

Ha completato il look con un paio di sandali Aquazzurra neri con tacchi a spillo e pochette rossa di Bottega veneta, aggiungendo al look gioielli preziosissimi. Ha sfoggiato la fede nuziale, delicati orecchini d'oro, il suo anello di fidanzamento e il Cartier Tank Watch appartenuto alla principessa Diana. Lo ha ricevuto in dono da Harry dopo il matrimonio: è il legame con la compianta principessa, un modo per omaggiarla e per ricordare quanto anche a distanza di anni dalla morte sia ancora presente. Outfit più casual per Harry: jeans in denim nero, camicia blu navy con le maniche arrotolate e scarpe da ginnastica in pelle scamosciata grigia. La coppia si conferma glamour e innamoratissima.