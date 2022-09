Meghan Markle in rosso per il ritorno in Gran Bretagna: è regina di stile con il look monocromatico Meghan Markle è tornata in Gran Bretagna, ha aperto il One Young World Summit a Manchester con un discorso sull’uguaglianza di genere. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, infiammando il palco con un look rosso glamour e bon-ton.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle ha ridotto drasticamente le sue apparizioni pubbliche da quando si è trasferita stabilmente in America con il principe Harry. Certo, ora che è lontana da etichette e protocolli reali può concedersi anche qualche piccola libertà in più, dalle foto fashion in copertina ai look al naturale per la quotidianità, ma inevitabilmente continua a essere associata ai Windsor ed è per questo che non riesce a rinunciare al bon-ton. Nelle ultime ore è tornata in Gran Bretagna, l'ultima volta che lo aveva fatto era stato lo scorso giugno per il Giubileo di Platino della regina, ma in quest'occasione la Royal Family non c'entra nulla: insieme al marito ha aperto il One Young World Summit, evento che si terrà a Manchester fino al prossimo 8 settembre. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Ecco chi ha firmato il look fiammante della Duchessa.

Meghan Markle, il mini tour europeo

Meghan Markle è stata la star scelta per aprire lo One Young World Summit, evento che ogni anno riunisce i giovani più brillanti del paese, dove di fronte a ben 2.000 persone ha tenuto un discorso sull'uguaglianza di genere. La Duchessa ha esordito dicendo "È molto bello essere tornata nel Regno Unito", anche se l'affermazione ha suscitato non poche critiche, visto che più di due anni fa ha scelto liberamente di allontanarsi dal paese natale del marito. Quello di ieri sera è solo il primo degli eventi a cui presenzierà, domani sarà con Harry a Dusseldorf, in Germania, dove farà partire l'annuale conto alla rovescia per gli Invictus Games 2023, mentre giovedì tornerà a Londra perché il marito interverrà ai WellChild Awards.

Il completo di Another Tomorrow

Chi ha firmato il look rosso di Meghan Markle

La prima tappa di questo mini tour europeo della Duchessa è stata all'insegna del glamour. Ha infatti puntato tutto su un audace rosso fuoco abbinando un paio di pantaloni palazzo a vita alta a una camicia bon-ton col fiocco intorno al collo (entrambi i capi sono firmati Another Tomorrow e costano rispettivamente 595 e 545 euro). Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté in tinta, un modello di Aquazzura con il tacco a spillo, la punta traforata e il cinturino intorno alla caviglia. Non sono mancati i gioielli preziosi in oro giallo, dagli orecchini agli anelli, tutti erano coordinati e firmati Tabayer: li ha messi in risalto con una coda di cavallo alta che ha lasciato il viso completamente scoperto. Quale sarà il prossimo look glamour e bon-ton di Meghan?