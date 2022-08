Meghan Markle torna in copertina: è icona di stile in dolcevita nero e maxi orecchini Meghan Markle è tornata per reclamare il suo ruolo di fashion icon: sulla copertina di The Cut è una diva in bianco e nero.

A cura di Beatrice Manca

a destra: foto di Campbell Addy per The Cut via Instagram @thecut

Meghan Markle vuole riprendersi il suo posto sotto i riflettori. Prima ha lanciato un podcast, Archetypes, presentato con un impeccabile look bon ton, poi è apparsa a sorpresa sulla copertina del magazine The Cut. Non un numero a caso, il numero di settembre dedicato alla moda invernale, il più importante dell'anno: la duchessa di Sussex reclama il suo ruolo di fashion icon con maxi orecchini di brillanti e un look da vera principessa moderna.

Il dolcevita di Meghan Markle è un omaggio a lady Diana

La copertina di The Cut è un capolavoro fotografico: la moglie del principe Harry è ritratta in primissimo piano, con i capelli raccolti in uno chignon e la riga al centro. Meghan Markle indossa un semplice dolcevita nero, un abito bicolor di Tory Burch. L'impatto cromatico della foto, tutta giocata sui toni del black'n'white, è illuminato solo dai gioielli: un paio di orecchini color smeraldo di Lanvin, un'anticipazione sulla collezione Resort 2023. La scelta del look non è casuale: potrebbe essere un omaggio alla lady Diana, che nel 1991 posò sulla copertina di Vogue indossando un semplice dolcevita nero.

Il servizio fotografico di Meghan Markle

La duchessa ha concesso una rara intervista a Allison P. Davis del New York Magazine per parlare della sua nuova vita a Montecito, lontana dalla famiglia reale, e dei progetti per il futuro. All'interno del servizio fotografico, scattato da Campbell Addy, la duchessa indossa alcune dei look di tendenza della prossima stagione, dal tailleur pantalone all'abito strapless, sempre nelle nuance del bianco e del nero. Le scelte di styling sono decise e di carattere: Meghan Markle è tornata ed è più glamour che mai.