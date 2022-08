Meghan Markle lancia il suo primo podcast: è regina di stile coi tacchi e la camicia bon-ton Meghan Markle ha raggiunto un nuovo traguardo: ha lanciato il suo primo podcast su Spotify intitolato Archetypes, the Misconception of Ambition. Per dare l’annuncio ha diffuso un video social in cui è apparsa elegantissima e sofisticata in tacchi e camicia bon-ton.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle è letteralmente rinata da quando ha detto addio alla Royal Family. Sono passati più di due anni da quando si è trasferita con il principe Harry in America e da allora sembra non essersi pentita affatto della scelta fatta, anzi, ha avuto la possibilità di dedicarsi alla famiglia e a tutte le sue più grandi passioni lontana dai riflettori e dalle regole dell'etichetta. Nelle ultime ore ha raggiunto un nuovo traguardo: ha lanciato un podcast tutto suo su Spotify. Per presentarlo ha diffuso un video social in cui appare meravigliosa ed elegante in tacchi a spillo e camicia bon-ton. In questa versione sofisticata non riesce forse a fare concorrenza anche a Kate Middleton?

Meghan Markle dalla parte delle donne

Nonostante abbia deciso di allontanarsi dai riflettori e dalla ribalta, Meghan Markle non ha perso la sa passione per il mondo dello spettacolo, anche se ha saputo reinventarsi in modo moderno e originale. Nelle ultime ore ha infatti annunciato che presto arriverà su Spotify con un podcast realizzato in coppia con la cara amica Serena Williams, si intitola Archetypes, The Misconception of Ambition e racconta le difficoltà che le donne devono affrontare quando vengono etichettate come "ambiziose". L'obiettivo? Dire addio a tutti gli stereotipi legati all'universo femminile. Così facendo, la Duchessa ha dimostrato ancora una volta di essere una paladina femminista sempre pronta a combattere contro la disparità di genere.

Il podcast su Spotify di Meghan Markle

Il look di Meghan Markle per il lancio del podcast

Per annunciare un traguardo tanto importante Meghan Markle poteva mai rinunciare all'eleganza? Assolutamente no e, sebbene sia ormai distante dalle regole del protocollo, ha puntato tutto su un look bon-ton super sofisticato.

Camicia Anthropologie

Ha abbinato un paio di pantaloni classici beige, un modello di Anine Bing a vita alta e con un maxi cinturone incorporato, a una camicia a micro righe beige e marroni col fiocco intorno al collo. Si tratta della Maeve Tie-Neck Blouse firmata Anthropologie e sul sito ufficiale del brand costa 120 dollari. Per completare il tutto ha scelto delle Manolo Blahnik col tacco a spillo in tinta e ha tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta. In quante prenderanno ispirazione da lei per il ritorno al lavoro?