Meghan Markle con la tuta Aladino: fa shopping in sandali bassi e maxi cappello Meghan Markle è stata paparazzata tra le strade di Montecito mentre faceva shopping. Niente tacchi e abiti bon-ton, ha sfoggiato un adorabile look casual, anche se non ha rinunciato agli accessori da diva.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso mese il principe Harry e Meghan Markle sono stati a lungo in Gran Bretagna per i funerali della regina Elisabetta II ma, ora che il periodo di lutto nazionale è terminato, sono tornati in America e hanno ripreso la loro normale vita quotidiana fatta di impegni professionali e serate in famiglia. La Duchessa, in particolare, ha fatto parlare di lei dopo essere apparsa ancora una volta in copertina: tra maxi abiti da cocktail e collane rigide, ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di stile. Nelle ultime ore è finita di nuovo sulle prime pagine dei giornali ma questa volta in versione casual. L'ex principessa è stata paparazzata tra le strade di Montecito alle prese con lo shopping mentre sfoggiava un outfit tutt'altro che formale.

Il look casual di Meghan Markle

In California il clima è mite, sereno e soleggiato per la maggior parte dell'anno e Meghan Markle ne ha approfittato per darsi allo shopping tra le strade di Montecito. Ha detto addio ai cappottini bon-ton, ai capellini in pieno stile britannico, ai tacchi a spillo e agli abiti rigorosi, il guardaroba della sua vita americana è casual e soprattutto estivo. Non sorprende, dunque, che nelle ultime ore sia stata paparazzata in una versione insolita, ovvero con indosso degli abiti comodi e trendy. Il capo chiave del suo outfit è la jumpsuit, un modello firmato Malia Mills col corpetto strapless e i pantaloni Aladino al ginocchio con delle tasche laterali "gonfie" e svasate.

La jumpsuit di Malia Mills

Meghan Markle non rinuncia agli accessori da diva

Per completare il tutto la Duchessa ha scelto un maglioncino di filo verde militare di Ralph Lauren (lo ha portato sulle spalle) e delle infradito raso terra di Emme Parsons. Non sono mancati i dettagli da diva, dagli occhiali da sole grossi e scuri di Valentino, al cappello di paglia marrone a falda larga di Cuyana, mentre per quanto riguarda la borsa ha optato per un secchiello in pelle nera di Chloé. Capelli legati in una coda di cavallo bassa, sorriso stampato sulle labbra e l'immancabile orologio Cartier appartenuto a Diana al polso: lontana dagli obblighi reali Meghan è letteralmente raggiante. In quanti la preferiscono in questa versione cozy e casual?