Meghan Markle come un angelo in copertina: è glamour con l’anello d’oro al collo Meghan Markle ha conquistato una nuova copertina, quella della rivista Variety. Per l’occasione ha posato come una diva sfoggiando diversi outfit all’insegna del glamour. Il capo destinato a diventare un must? Il suo choker rigido total gold.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle potrà anche aver detto addio alla Royal Family da oltre 2 anni per allontanarsi dai riflettori ma, nonostante ciò, continua a essere sempre sulle prime pagine dei giornali. Lo scorso mese è tornata a Londra con Harry per i funerali della regina Elisabetta II e da allora non si fa altro che parlare di lei: sono moltissimi, infatti, coloro desiderano conoscere ogni dettaglio della sua "nuova vita", dai legami coi Windsor alla quotidianità familiare, fino ad arrivare agli impegni professionali. Nelle ultime ore è riuscita ancora una volta a lasciare tutti di stucco posando sulla copertina di Variety con tanto di titolo The Meghan Moment: ecco tutti i look glamour che la Duchessa ha sfoggiato per lo shooting.

Chi ha firmato il look di Meghan sulla cover di Variety

La rivista Variety ha dedicato diverse pagine del suo nuovo numero a Meghan Markle. La Duchessa ha posato in copertina e ha rilasciato un'intervista esclusiva nella quale ha spiegato che non reciterà mai più (anche se nella vita non si può mai dire). Naturalmente non ha rinunciato al glamour per lo shooting, tanto che di sicuro diversi capi che ha indossato diventeranno un must. Sulla cover realizzata dalla fotografa Ramona Rosales la Duchessa è apparsa in primo piano con i capelli legati in uno chignon, il viso sorridente e una giacca-gilet smanicata di Giorgio Armani, un modello total black, con lo scollo a V e l'abbottonatura laterale. A fare la differenza è stata la collana: un choker rigido in oro giallo 10k firmato Jennifer Fisher che sul sito ufficiale viene venduto a circa 383 euro.

Meghan Markle sulla copertina di Variety

Meghan Markle, tutti i look per lo shooting fashion

Anche nelle altre foto realizzate per Variety la Duchessa non ha rinunciato allo stile glamour e sofisticato che da sempre la contraddistingue. Per uno scatto sullo sfondo di uno splendido prato ha optato per un elegante abito midi e bicolor in azzurro e blu di Carolina Herrera, un modello con lo scollo monospalla irregolare e "la coda". Lo ha abbinato a dei sandali mules metallici di Amina Muaddi e al Love Bracelet di Cartier. Successivamente è passata prima a una raffinata jumpsuit di raso beige firmata Max Mara, poi a un lungo e sinuoso vestito di raso verde smeraldo di Galvan London (coordinato a un paio di pendenti con pietre green e red di Mondo Mondo). Il look più d'impatto è in assoluto quello di Jason Wu, Maison che ha realizzato per lei uno splendido cocktail dress bianco e rosa tie-dye con un pomposo strascico. Insomma, Meghan ha dato l'ennesima prova di non aver perso lo "smalto": posa come una modella navigata e continua a essere un'indiscussa icona di stile.