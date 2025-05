video suggerito

Il debutto di BigMama all'Eurovision 2025 è in tuta ma con le maxi collane di cristalli BigMama è volata a Basilea per seguire l'Eurovision Song Contest 2025 per la tv italiana. Ieri sera ha fatto il gran debutto, cosa ha indossato per l'occasione?

A cura di Valeria Paglionico

BigMama, alias Marianna Mammone, sta vivendo un periodo d'oro della sua carriera: dopo aver spopolato al Festival di Sanremo lo scorso anno, in questo 2025 ha debuttato come conduttrice prima al Concertone del Primo Maggio a Roma, poi all'Eurovision Song Contest. Insieme a Gabriele Corsi è stata scelta come commentatrice per la tv italiana, dunque è volata a Basilea, in Svizzera, per seguire tutto l'evento da una posizione privilegiata. Cosa ha indossato per le prime semifinali andate in onda ieri sera, quelle in cui si è esibito anche Lucio Corsi con Volevo Essere un Duro?

Lo stile casual di BigMama

Da diversi giorni BigMama si è temporaneamente trasferita a Basilea ed è da lì che conduce l'edizione italiana dell'Eurovision 2025. Da sempre icona body positivity, anche in questa occasione è rimasta fedele al suo stile audace e iper sensuale.

La prima semifinale dell'Eurovision

Certo, pare abbia voluto puntare sulla comodità, ma non ha rinunciato all'esuberanza che da sempre la contraddistingue. Complice il fatto che segue le dirette seduta nella tribuna riservata ai giornalisti, ha detto no ad abiti fascianti, tacchi a spillo e corsetti strizzati, ha preferito lo stile comfy con una tuta oversize bicolor, un modello acetato con la giacca con la zip frontale blu scuro e azzurro.

BigMama con Gabriele Corsi

BigMama all'Eurovision con i cristalli

Gli accessori che hanno aggiunto un tocco grintoso al look causal? I gioielli, tutti maxi e tempestati di cristalli oversize, dalle collane a catena con le pietre cangianti agli orecchini a cerchio, fino ad arrivare al piercing al naso. Per quanto riguarda i capelli, invece, Big Mama ha optato per una coda di cavallo extra long portata alta, con la fila centrale e i ciuffi frontali tenuti "liberi". L'outfit è risultato così comodo e trendy che la cantante ha pensato bene di riciclarlo anche questa mattina nel video social in cui ha ringraziato tutti i fan che l'hanno sostenuta in questa inedita esperienza.

BigMama ricicla il look