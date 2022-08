Meghan Markle senza trucco e con i capelli ricci: le foto “rubate” della duchessa al naturale Siamo abituati a vedere Meghan Markle con i capelli lisci e con look glamour e sofisticati: eccola in versione al naturale durante una videochiamata dalla sua casa in California.

A cura di Beatrice Manca

I ricci naturali, il viso pulito senza un filo di trucco, l'abbigliamento "comodo" da casa: una duchessa così non l'avevamo mai vista. Meghan Markle è tornata protagonista grazie al suo primo podcast su Spotify, Archetypes, in cui parla di ambizione e doppi standard di cui sono vittime le donne. Per lanciarlo sui social ha condiviso un breve video in cui appare impeccabile con tacchi a spillo e camicia bon ton. Quasi contemporaneamente però, sui social, sono apparse alcune foto che ritraggono la duchessa "dietro le quinte" mentre lavora nella sua casa in California: è splendida in versione "make up free".

Meghan Markle con i capelli naturali

Siamo abituati a vedere Meghan Markle con i capelli neri lisci, pettinati in morbide onde o raccolti in code o chignon. In realtà i suoi capelli sono naturalmente ricci e molto fitti, come dimostrano le foto di quando era piccola e alcuni scatti diventati virali sui social. Poche ore prima del lancio del podcast, infatti, un'utente di Twitter aveva condiviso alcuni scatti di Meghan Markle "rubati" durante una videochiamata su Zoom, probabilmente una riunione operativa per il suo nuovo progetto. Durante la chiamata Meghan era nel mood "smartworking", con una semplice maglia verde oliva e con i capelli naturali sciolti sulle spalle.

Il nuovo stile di Meghan Markle in California

Lontana dai riflettori e dall'etichetta del palazzo reale, Meghan Markle ha potuto vivere una vita più libera insieme al principe Harry e ai figli Archie e Lilibet. Il trasferimento a Montecito ha coinciso con un radicale cambio di look: l'ex attrice di Suits ha messo da parte abiti bon ton e cappottini per sfoggiare outfit più casual, tra jeans e shorts, oppure dettagli più sensuali, come il rossetto rosso (non proprio vietato, ma caldamente sconsigliato a Buckingham Palace). Oggi la vediamo in versione acqua e sapone, più bella e luminosa che mai, tanto che su Twitter i fan le chiedono: lascia i capelli al naturale più spesso!