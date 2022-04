Il nuovo stile di Meghan Markle libera dall’etichetta reale: jeans, abiti corti e baci a Harry Mentre in Olanda si svolgevano gli Invictus Games Meghan Markle ha ‘rubato’ la scena con il suo nuovo look, più casual e modaiolo, che segna la definitiva presa di distanze dalla royal family.

A cura di Beatrice Manca

Dopo messi di assenza e basso profilo, Meghan Markle è tornata: la Duchessa di Sussex ha accompagnato in Olanda il marito Harry agli Invictus Games, la competizione sportiva per i reduci di guerra inventata dal principe, e ha rubato la scena con il suo nuovo look. I giorni del protocollo reale – fatto di regole rigide in fatto di stile, lunghezze e comportamenti – sono finiti: Meghan Markle ora è libera di sperimentare con i look, coniugando eleganza, classe e tocchi sportivi. Dopo il debutto in tailleur doppiopetto bianco, l'abbiamo vista in jeans anche nelle occasioni ufficiali, con abiti corti sopra al ginocchio e con top scollati. Ma la vera novità è nei gesti: a fare notizia è stato soprattutto il romantico bacio sul palco.

Meghan Markle con il top intrecciato agli Invictus Games

Anche se gli Invictus Games sono una creazione del principe Harry, la vera stella dell'inaugurazione è stata Meghan Markle: la duchessa è salita sul palco per prima, sfoggiando un top intrecciato bianco con una scollatura a barca che lasciava le spalle scoperte.

Meghan Markle in Khaite e il principe Harry

Si tratta di un modello firmato Khaite, abbinato a semplici pantaloni neri e a scarpe Manolo Blahnik. Meghan ha poi presentato il marito, che l'ha baciata sul palco: un bel cambio di passo rispetto ai giorni a corte, dove le dimostrazioni d'affetto non sono benvenute nelle occasioni ufficiali.

il top di Meghan Markle è firmato Khaite

Meghan Markle cambia stile: jeans e abiti corti

Rispetto all'impeccabile Kate Middleton, Meghan ha sempre avuto uno stile più glamour e disinvolto. Ora che ha costruito una nuova vita in California si sente libera di indossare cosa desidera. Addio quindi ai dress coat e alle gonne rigorosamente sotto al ginocchio. Durante il suo soggiorno in Olanda la Duchessa ha sfoggiato moltissimi completi con i pantaloni, a partire dal tailleur bianco, fino ai più rilassati jeans, di solito vietati nelle occasioni ufficiali.

Meghan Markle indossa una giacca Celine e jeans Moussy

Sabato 16 aprile la Duchessa ha sfoggiato un paio di jeans delavé firmato Moussy, abbinati a giacca nera Céline e a un paio di ballerine Chanel. Nel giorno di Pasqua invece ha abbinato i jeans chiari a una giacca bianca Brandon Maxwell e a un paio di scarpe con il tacco in camoscio, per un look più elegante. Il vero strappo alle regole? Il minidress bianco Valentino con intarsi floreali: l'orlo dell'abito è ben sopra il ginocchio, con buona pace della regina Elisabetta.