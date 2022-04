Meghan Markle torna in pubblico vestita di bianco: il primo evento del 2022 è con il tailleur I Sussex tornano in pubblico: dopo una visita segreta alla regina Elisabetta sono volati agli Invictus Games, dove Meghan Markle ha sfoggiato un look elegante e senza tempo.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Meghan Markle è tornata: ha partecipato al suo primo evento ufficiale del 2022, gli Invictus Games, vestita di bianco dalla testa ai piedi. Il principe Harry e la moglie Meghan hanno fatto una tappa in Inghilterra, dove hanno incontrato in gran segreto la regina Elisabetta II e il principe Carlo. Poi i Sussex sono volati in Olanda, a L'Aia, per presenziare agli Invictus Games (una competizione sportiva patrocinata dal principe Harry) per la prima edizione dopo la pandemia.

Meghan Markle sceglie la moda italiana

Per il grande ritorno in pubblico Meghan Markle si è affidata a un grande classico: un completo bianco con i pantaloni, caratterizzato da giacca doppiopetto e accessori coordinati. Con il tailleur pantalone, avrà pensato, non si sbaglia mai: Meghan ha salutato la folla riunita al ricevimento pre partita sorridente e impeccabile come sempre, con i capelli sciolti in morbide onde sulle spalle e una collana con ciondolo dorato.

Meghan Markle in Valentino

Il completo è firmato Valentino, Maison italiana che la Duchessa ama molto: nell'autunno 2021 aveva scelto un minidress scintillante di Pierpaolo Piccioli per il concerto Global Citizen Live. Blazer e pantaloni costano, rispettivamente, 2.200 euro e 1.200 euro.

Il completo di Meghan Markle è firmato Valentino

Meghan Markle ha completato il look con accessori oro: un orologio, una collanina e un particolare gioiello da mano. Ha poi scelto una borsa dello stesso colore, con la tracolla dorata, e scarpe con il tacco coordinate

Meghan Markle in Valentino agli Invictus Games

Il significato simbolico del completo bianco

. Il look bianco dalla testa ai piedi potrebbe voler mandare un messaggio preciso alla famiglia reale: il bianco è tradizionalmente il colore della pace, dell'armonia e della riconciliazione. Meghan Markle sta offrendo un ramoscello d'ulivo alla regina Elisabetta in occasione del Giubileo o ha scelto semplicemente la tinta più elegante del suo guardaroba?