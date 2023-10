Matthew Perry che ci ha fato amare lo stile di Chandler e il suo fascino da “sfigato”

A cura di Annachiara Gaggino

La notizia della morte di Matthew Perry ha colpito i fan di ogni generazione. Chiunque nella vita ha visto almeno un episodio di Friends, e quasi tutti per un momento si sono identificati in Chandler Big. Per questo, con la scomparsa del suo interprete, ci sembra di aver perso qualcuno che conoscevamo molto bene, un amico in grado di farci ridere con il suo sarcasmo e il suo umorismo graffiante. Il suo personaggio, probabilmente per merito suo, è uno dei più riusciti della sitcom, uno dei più reali perché, in fondo, succedevano tutte a Chandler.

E sulla scena della New York degli anni Novanta, sui cui si costruisce la serie, i protagonisti fanno i conti con le luci e le ombre della moda dell'epoca, non sempre valorizzante e dalla vestibilità così larga che a volte poteva sembrare sciatta. Ma questo stile, al personaggio di Chandler Bing, calza a pennello con i suoi modi di fare impacciati e le sue battute volte a nascondere timidezza e insicurezza, spesso fuori luogo ma sempre sagaci.

Lo stile di Chandler Bing, un tutt'uno con la sua ironia

"Il suo look è sempre stato un po’ retrò. In realtà gli ho messo quelle magliette e quei pantaloni con la piega perché volevo che somigliasse a mio padre. Era un po' ironico", ha raccontato Debra McGuire, costumista della serie, al Financial Times. Chandler Bing era il personaggio meno stylish della serie, eppure quello il cui stile viene menzionato di più. Se Rachel Green (Jennifer Anisto, ndr) era la fashion victim del gruppo, nessuno ha mai alluso al suo abbigliamento come accadeva per Chandler.

Come dimenticare la puntata in cui Joey Tribbiani per dispetto indossa tutti i vestiti nell'armadio dell'amico, ma senza mutande, per irritarlo ancora di più. L'aspirante attore italo-americano sfoggia tutta una serie di magliette, camicie da bowling o a quadrettoni, cravatte dalle fantasie e i colori sgargianti a cui il suo coinquilino ci aveva abituati nel corso delle varie stagioni. Sempre Joey decide di mascherarsi proprio dall'amico in occasione di una festa di Halloween, presentandosi con un gilet un po' demodé, una camicia grigia e imitandolo anche nei modi di fare. "Sei proprio tu", afferma Phoebe Buffay davanti a Chandler, complimentandosi con Joey per la sua performance, forse la migliore della sua carriera da attore (nella serie).

Lo stile di Chandler Bing era proprio quello di non averne uno: una palette sobria e volontariamente vintage che McGuire ha scelto in modo che si fondesse con la scenografia per non far distrarre lo spettatore dalle battute, centrali nel suo personaggio. In contrasto con quello più accademico di Ross Geller, a volte vittima di colpi di testa (come quando decise di comprarsi un paio di pantaloni di pelle che lo rendono oggetto di scherno da parte degli amici), e le scelte da latin lover di Joey, con chiodo e T-shirt aderente, l'abbigliamento di Chandler rimane il più attuale e imitato anche dai giovani di oggi, nostalgici degli anni Novanta, pionieri nel rifiuto della formalità. Forse proprio grazie al suo personaggio, che ha regalato sorrisi a tutte le generazioni, sdoganando l'insicurezza e dimostrando che si poteva essere cool pur rimanendo impacciati. In fondo è proprio lui a sposarsi con Monica Geller, scalzando l'oculista Richard Burke, interpretato da uno splendido Tom Sellek.