video suggerito

Come tenere in ordine le casa con la regola dell’80/20, il principio aureo che spiega come occupare gli spazi Ideata da Marie Kondo e utilizzata da altre esperte di ordine, questo trucco permette di avere sempre dello spazio libero all’interno della propria casa regalando oltre che organizzazione anche un senso di benessere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci sono molti trucchi per tenere sempre in ordine la casa. Uno di questi è sicuramente la regola del minuto, uno stratagemma che aiuta nelle pulizie e secondo cui non va mai rimandato quello che si può svolgere in 60 secondi, questo permette di non accumulare i lavori da fare, riducendo il tempo impiegato il giorno delle grandi puylizie. Un altro modo per riuscire a mantenere in ordine gli spazi è quello di adottare la regola dell'80/20.

Cos'è la regola dell'80/20

Si tratta del principio aureo dell'ordine, proposto da Marie Kondo, la guru che ha ripensato il modo per sistemare la casa. Si tratta di un trucco perfetto per gli accumulatori seriali, che devono riorganizzare gli spazi scegliendo cosa tenere e di cosa liberarsi. Si tratta di occupare solo l'80% dello spazio disponibile, nell'armadio, sulle mensole, nele dispense, un po' in tutta la casa, lasciandone libero il 20%. Può sembrare banale, ma l'effetto visivo è sicuramente più appagante, lasciando lo spazio più libero e armonioso, un fatto che dona una sensazione di relax.

A utilizzare questa tecnica anche Clea Shearer e Joanna Teplin, che su Netflix sono le protagoniste della docu serie The Home Edit: l'arte di organizzare la casa, che tra le loro clienti possono vantare Eva Longoria e Khloé Kardashian. Ogni tanto sarà necessario rivedere gli spazi, scegliere che cosa tenere e che cosa no, per evitare accumuli eccessivi e per rispettare la percentuale di spazio occupabile. Tenere alcuni parti vuote permette agevola la calma e la concentrazione, mentre liberarsi di quegli oggetti che non servono può generare un senso di liberazione e ordine mentale.