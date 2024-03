Tenere la casa in ordine grazie alla “regola del minuto”, lo stratagemma che aiuta nelle pulizie Basta poco tempo per non vivere nel disordine. Seguendo una semplice routine si potranno evitare lunghe sessioni di lavori domestici, dividendoli un po’ per volta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Uno dei più grandi drammi della vita da adulti è sicuramente quello di dover provvedere alle faccende domestiche da soli. Nessuno più vi aiuta a sistemare la casa, i piatti del lavandino non si lavano da soli e gli abiti non si spostano nell'armadio magicamente puliti. Dopo una giornata di lavoro bisogna ricominciare da capo, e mettersi a rassettare casa se non si vuole vivere nella sporcizia. Insomma, crescere è un inganno. Per i più pigri, però, arriva in soccorso la "regola del minuto", una tecnica che permette di affrontare le faccende domestiche poco per volta e senza stress, evitando che le pulizie si accumulino tutte nel fine settimana e consentendo di vivere in un ambiente accogliente e pulito.

Cos'è la "regola del minuto"

Questo piccolo stratagemma consiste in sostanza nell'evitare la procrastinazione. È più semplice di quanto non si possa credere, basta pensare: "ci metto meno di un minuto per sistemare questa cosa?" ogni volta che ci si imbatte in una faccenda domestica. Se la risposta è sì allora non bisogna perdere tempo e farlo subito, un minuto che permette di ridurre la quantità di tempo spesa per le pulizie più consistenti. Niente più piatti nel lavandino, quindi, o vestiti sparsi nella stanza, tutto ciò che ruberà appena un minuto va fatto nell'immediato, dando subito alla casa un aspetto più ordinato. Quali sono i lavoretti che possono essere svolti in così poco tempo? Ad esempio buttare l'immondizia, pulire una macchia, piegare il pigiama, riporre gli oggetti nel loro posto. Ovviamente se i minuti sono due non bisogna rinunciare, basta prendere l'abitudine e cercare di fare un po' tutti i giorni.

I benedici della "regola del minuto"

Questa routine contribuisce a tenere la casa in ordine, evitando l'accumularsi di cose da fare. A lungo termine è un'abitudine che fa risparmiare del tempo, addio quindi alle lunghe sessioni di pulizia oltre che aiutare la propria salute mentale, vivere in un ambiente ordinato rende più rilassati e sereni. Questo stratagemma riduce anche lo stress, eliminando l'ansia che deriva dal continuare a rimandare le faccende domestiche, oltre che creare delle abitudini sane, dando vita a una routine che permette di affrontare le responsabilità anche fuori dalle mura di casa.