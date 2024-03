Che cos’è la Mindful Skincare: la cura della pelle diventa un un rituale per combattere lo stress La beauty routine diventa un rituale di benessere: è quel momento in cui rilassarsi, ricaricare la mente, allontanare stress, ansie e cattivi pensieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

I ritmi frenetici della vita quotidiana e le mille incombenze tra cui ci si deve destreggiare giorno dopo giorno, hanno drasticamente ridotto il tempo che si dedica a se stessi, al proprio benessere, a coltivare hobby e passioni. Questi momenti sono preziosi, perché capaci di liberare la mente e alleggerire il peso della routine, ma vengono troppo spesso tralasciati, messi in fondo alla lista delle priorità: c'è la spesa da fare, ci sono le bollette da pagare, i figli da accompagnare a scuola, poi le riunioni, la visita medica, la video call, il lavoro arretrato, le scadenze. Eppure concedersi delle pause è importante per recuperare equilibrio e serenità. Ognuno ha il suo modo, per scaricare la tensione e alleviare lo stress, ma sempre più spesso è la skincare, l'opzione più gettonata, scelta da uomini e donne di ogni età. La beauty routine è diventata quella coccola irrinunciabile: ci si mette davanti allo specchio, si trascorre una mezz'oretta in pace e tranquillità lontano dalle preoccupazioni, si fa qualcosa per se stessi, magari con un buon sottofondo musicale e delle candele profumate tutt'intorno.

I benefici della Mindful Skincare

La mindfulness è una pratica basata sulla meditazione e sulla consapevolezza di sé, metodo applicato spesso per ridurre e gestire lo stress legato al lavoro. Tra i benefici della pratica, se applicata all'ambito lavorativo, c'è l'aumento dei livelli di concentrazione e di creatività, il miglioramento della comunicazione sul posto di lavoro e un maggiore benessere generale. La mindfulness trova un perfetto alleato nella skincare. Applicare prodotti sulla pelle diventa un'opportunità per rallentare, concentrarsi sul proprio respiro e connettersi con le sensazioni fisiche.

Il corpo è al centro, i problemi vengono lasciati fuori. I sensi vengono tutti completamente coinvolti: applicare i prodotti sulla pelle stimola tatto, olfatto, vista. I rituali di bellezza diventano insomma un momento di meditazione: ci si dedica completamente a sé stessi, allontanando almeno per un po' le preoccupazioni e le tensioni della vita quotidiana, le ansie e lo stress. La beauty routine non è quindi un semplice passaggio di routine, di cura della pelle, ma molto di più: si trasforma in auto-riflessione, auto-analisi e auto-cura, così da avere benefici sulla pelle, ma anche e soprattutto al benessere mentale.

La Mindful Skincare, meditazione e cura della pelle

La Mindful Skincare coniuga cura della pelle e meditazione. Con una serie di piccoli gesti quotidiani e con delle pratiche beauty, si può contribuire alla salute generale, andando oltre quello del corpo, verso quello della mente. Lo scopo è proprio coltivare l'amore verso se stessi, ridurre lo stress, eliminare i pensieri negativi, lasciarsi andare e abbandonare le preoccupazioni, concentrandosi sul proprio benessere. Mettere il corpo al centro, restituisce consapevolezza: si è presenti a se stessi, ci si concentra sul presente. L'applicazione dei prodotti andrebbe unita a una corretta e profonda respirazione, alla massima attivazione dei sensi per un'esperienza completa.

L'ideale sarebbe concedersi un momento al mattino, prima di iniziare la giornata lavorativa, dedicandosi alla pulizia del viso. Qui dopo la detersione lo step immancabile è stendere un velo di crema idratante, da applicare massaggiando bene e lentamente, così da rilassarsi in modo profondo. Oppure, si può scegliere la sera, con un percorso di decompressione che prepari al sonno e che depuri dalle fatiche della giornata ormai finita. I prodotti must sono creme che contrastano l'azione della luce blu (per chi trascorre molto tempo davanti al pc), quelle che favoriscono il rinnovamento della pelle durante la notte. Per delle piccole pause di mindfulness durante il lavoro il trattamento ideale è la nebbia spray rinfrescante unita a pause di stretching e respirazione profonda.