Sarah Ferguson piange Matthew Perry: quella volta che apparì in una puntata di Friends La duchessa di York ha reso omaggio sui social all’attore statunitense postando una foto che la ritrae con il cast della sitcom, ricordando il suo cameo nella puntata ambientata a Londra.

A cura di Annachiara Gaggino

David Schwimmer, Matt LeBlanc, Sarah Ferguson e Matthew Perry

Matthew Perry ha lasciato il segno. Anche nella famiglia reale. Tra i commoventi omaggi all'attore cinquantaquattrenne c'è anche quello di una sua "collega", Sarah Ferguso. L'ex moglie del principe Andrea conobbe Perry durante le riprese di un episodio di Friends girato a Londra, dove la duchessa di York appariva interpretando se stessa.

Il cameo di Sarah Ferguson in Friends

La storia si sposta da New York alla capitale del Regno Unito, dove Ross Geller sta per sposarsi con Emily Waltham, affascinante ragazza britannica che in poche settimane ha rubato il cuore al paleontologo.

Lo speciale di Friends ambientato a Londra

L'epilogo è quello che conosciamo tutti: Ross, ancora innamorato di Rachel Green, il giorno delle nozze sbaglia nome, mandando all'aria il matrimonio, ma prima di questo colpo di scena vediamo la coppia di amici Joey e Chandler girovagare per Londra. L'eccessivo entusiasmo del coinquilino, che rappresenta impeccabilmente lo stereotipo del turista americano in Europa, irrita estremamente Chandler, che decide di abbandonarlo, lasciandolo visitare la città da solo. Dopo un diverbio tra i due, Joey incontra proprio lei: Fergie, la moglie del principe Andrea in persona.

Matt LeBlanc con Sarah Ferguson in Friends

Era una consuetudine nella sitcom chiamare personaggi famosi come guest star a recitare piccole parti o a fare fugaci apparizioni, come Robin Williams e Billy Crystal o Susan Saraondon e Winona Ryder. Galeotto fu il personaggio di Brad Pitt, che lì conobbe Jennifer Aniston (il resto è storia), come anche quello di Julia Roberts, che grazie al set venne corteggiata proprio da Matthew Perry.

Matthew Perry e Julia Roberts sul set di Friends

Ma il cameo di Sarah Ferguson fu decisamente memorabile. "Ciao Chandler, Joey dice che non ti piace molto il suo cappello, ma penso che sia piuttosto affascinante", afferma la duchessa davanti alla videocamera di Joey, che indossava un buffo cappello oversize con la bandiera britannica.

Una scena di Friends ambientata a Londra

L'omaggio della duchessa per Matthew Perry

Sembra che fu proprio l'interprete di Chandler fosse rimasto in zona per dare il suo sostegno a Sarah Ferguson, emozionata per la parte che le figlie, grandi fan della serie, l'avevano convinta ad accettare. "Ricordo che ero entusiasta di conoscere un talento naturale, un comico e un attore brillante. È una tragedia perderti così presto nella vita, riposa in pace caro Matthew… hai regalato gioia e divertimento a tanti", ha scritto la duchessa di York sotto una foto che la ritrae con il cast al completo. Un omaggio che testimonia come l'attore riuscisse a conquistare le persone immediatamente.