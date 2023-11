Rihanna compra la casa di Matthew Perry per 21 milioni di dollari L’attico di Los Angeles appartenuto all’attore di Friends è stato acquistato dalla cantante di Barbados. La casa, al 40° piano del condominio Century, comprende quattro camere da letto e un home theater e si inserisce in un contesto lussuoso circondato da giardini privati e dotato di piscine e studi di yoga.

A cura di Annachiara Gaggino

Rihanna compra l'attico di Matthew Perry a Los Angeles. Ad appena un mese dalla scomparsa dell'attore, la cantante di Barbados diventa la proprietaria dell'appartamento a prova di paparazzi appartenuta all'interprete di Chandler Bing per 21 milioni di dollari (19,1 milioni di euro). Dopo la nascita del secondo figlio con A$AP Rocky, la popstar sembra interessata a trovare una nuova sistemazione per la famiglia.

L'appartamento acquistato da Rihanna offre una vista panoramica su Los Angeles, dall'oceano alle montane, passando per la città la città, il 40° piano del condominio Century permette di vedere la città splendere alla luce del giorno e illuminata la notte. L'attico si comprende un soggiorno con due caminetti e una grande suite padronale con più spazi abitativi. Nel complesso, ci sono quattro camere da letto e otto bagni, una sala giochi e un home theater. La cucina è dotata di un'isola e di un tavolo per cene informali, mentre la sala da pranzo è separata. Quattro terrazze e pareti di vetro per mettere in risalto la vista mozzafiato.

L'appartamento di Matthew Perry

Matthew Perry ha acquistato l'appartamento nel 2017. L'edificio è stato progettato dallo studio Robert A. M. Stern Architects nel 2010 e ha visto tra i suoi condomini vip Candy Spelling, vedova del regista Aaron Spelling, che ha acquistato gli ultimi due piani, Paula Abdul ed Elizabeth Berkley. Un palazzo circondato da 1,6 ettari di giardini privati, una piscina di 23 metri, una sala proiezioni, studi di yoga e pilates e una cantina per i vini. Il 40° piano è stato ristrutturato da Perry, che ha coinvolto il team di architetti di Scott Joyce e il designer di interni LM Pagano, per poi rimetterlo in vendita in vendita nel 2019 a 35 milioni di dollari (31,9 milioni di euro). Il prezzo è stato abbassato a 23 milioni di dollari nel 2021 (20,9 milioni di euro) e l'attico è stato venduto a Nick Molnar, cofondatore australiano di Afterparty che lo ha quotato l'anno dopo per 28 milioni di dollari (25,5 milioni di euro). Le due transazioni sono tra le più costose nella storia del real estate di Los Angelese.

