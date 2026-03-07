Cosa ha indossato Elettra Lamboghini per la finale del San Marino Song Contest 2026

Elettra Lamborghini è tornata a esibirsi con Voilà dopo Sanremo. Lo ha fatto al San Marino Song Contest 2026, in occasione del quale ha puntato tutto su uno stile monocromatico leggermente più “sobrio” del solito.

Ieri, venerdì 6 marzo, si è tenuta la finale del San Marino Song Contest, evento che elegge il cantante che rappresenterà la Repubblica del Titano all'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna. Sebbene a trionfare siano stati Senhit e Boy George con Superstar, tutti gli occhi erano puntati sugli italiani in gara, da Rosa Chemical a Dolcenera, fino ad arrivare a Paolo Belli (che si è classificato al terzo posto). Tra i concorrenti più attesi c'era anche Elettra Lamborghini che, a meno di una settimana dal Festival di Sanremo, è tornata sul palco con il brano Voilà. Cosa ha indossato per questa esperienza speciale?

Il look monocromatico di Elettra Lamborghini al San Marino Song Contest 2026

Dopo l'esperienza sanremese (con tanto di lotta ai festini bilaterali) e la pausa relax nel Principato di Monaco, Elettra Lamborghini ha ripreso a lavorare. È tornata sul palco con il brano Voilà, esibendosi sul palco della finale del San Marino Song Contest 2026.

Elettra al San Marino Song Contest 2026

Per l'occasione ha pensato bene di cambiare drasticamente stile: per lei niente più abiti di diva, paillettes scintillanti, decorazioni di cristallo e dettagli scultura, ha preferito un tubino monocromatico color vinaccia. Si tratta di un modello con gonna fasciante e asimmetrica e bustier con scollatura monospalla, la cui particolarità sta sulla cascata di piume applicate sulla manica.

Il look monocromatico di Elettra Lamborghini

Chi ha firmato i sandali di Elettra Lamborghini a San Marino

A completare l'outfit da palcoscenico di Elettra Lamborghini non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo: ha infatti abbinato l'abito a un paio di sandali Casadei, per la precisione i Blade Venus con il cinturino-cavigliera coperto di micro cristalli.

Sandali Casadei

Per quanto riguarda i capelli, la cantante li ha tenuti sciolti e ondulati, portandoli tutti su un lato. Per il make-up, invece, ha scelto dei colori naturali che le hanno illuminato il viso. Il dettaglio che non è passato inosservato? Elettra non ha perso la sua ironia e anche a San Marino nel backstage si è divertita con gli altri concorrenti, basti pensare al fatto che sui social ha postato una foto in compagnia di Al Bano (anche lui in gara).