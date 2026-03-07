stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Cosa ha indossato Elettra Lamboghini per la finale del San Marino Song Contest 2026

Elettra Lamborghini è tornata a esibirsi con Voilà dopo Sanremo. Lo ha fatto al San Marino Song Contest 2026, in occasione del quale ha puntato tutto su uno stile monocromatico leggermente più “sobrio” del solito.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ieri, venerdì 6 marzo, si è tenuta la finale del San Marino Song Contest, evento che elegge il cantante che rappresenterà la Repubblica del Titano all'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna. Sebbene a trionfare siano stati Senhit e Boy George con Superstar, tutti gli occhi erano puntati sugli italiani in gara, da Rosa Chemical a Dolcenera, fino ad arrivare a Paolo Belli (che si è classificato al terzo posto). Tra i concorrenti più attesi c'era anche Elettra Lamborghini che, a meno di una settimana dal Festival di Sanremo, è tornata sul palco con il brano Voilà. Cosa ha indossato per questa esperienza speciale?

Il look monocromatico di Elettra Lamborghini al San Marino Song Contest 2026

Dopo l'esperienza sanremese (con tanto di lotta ai festini bilaterali) e la pausa relax nel Principato di Monaco, Elettra Lamborghini ha ripreso a lavorare. È tornata sul palco con il brano Voilà, esibendosi sul palco della finale del San Marino Song Contest 2026.

Elettra al San Marino Song Contest 2026
Elettra al San Marino Song Contest 2026

Per l'occasione ha pensato bene di cambiare drasticamente stile: per lei niente più abiti di diva, paillettes scintillanti, decorazioni di cristallo e dettagli scultura, ha preferito un tubino monocromatico color vinaccia. Si tratta di un modello con gonna fasciante e asimmetrica e bustier con scollatura monospalla, la cui particolarità sta sulla cascata di piume applicate sulla manica.

Leggi anche
Elettra Lamborghini è la star di Domenica In Speciale Sanremo: il megafono è una borsa per il rossetto
Il look monocromatico di Elettra Lamborghini
Il look monocromatico di Elettra Lamborghini

Chi ha firmato i sandali di Elettra Lamborghini a San Marino

A completare l'outfit da palcoscenico di Elettra Lamborghini non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo: ha infatti abbinato l'abito a un paio di sandali Casadei, per la precisione i Blade Venus con il cinturino-cavigliera coperto di micro cristalli.

Sandali Casadei
Sandali Casadei

Per quanto riguarda i capelli, la cantante li ha tenuti sciolti e ondulati, portandoli tutti su un lato. Per il make-up, invece, ha scelto dei colori naturali che le hanno illuminato il viso. Il dettaglio che non è passato inosservato? Elettra non ha perso la sua ironia e anche a San Marino nel backstage si è divertita con gli altri concorrenti, basti pensare al fatto che sui social ha postato una foto in compagnia di Al Bano (anche lui in gara).

Elettra Lamborghini e Al Bano
Elettra Lamborghini e Al Bano
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Fashion
Week
I look più belli dalle sfilate Autunno/Inverno 2026-27
Schiaparelli collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Schiaparelli collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Carven collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Carven collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Dior collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Dior collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Tom Ford collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Tom Ford collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Saint Laurent collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Saint Laurent collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Rabanne collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Annalisa è una star internazionale: alle sfilate di Parigi in prima fila
Chi è lo stilista Max Alexander: a 10 anni debutta alla Fashion Week
Stella McCartney collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Prada collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Gucci collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Fendi collezione Autunno/Inverno 2026-2027
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views