I benefici dell'alga spirulina: può avere un effetto positivo anche sulla vita sessuale Sembra che nutrienti contenuti in quest'alga vadano a vantaggio anche nell'attività sessuale, soprattutto superata una certa età, con benefici sia per gli uomini che per le donne.

A cura di Annachiara Gaggino

L'alga spirulina sta vivendo un momento di gloria, utilizzata in diversi campi, da quello cosmetico a quello alimentare, per i suoi numerosi benefici. Questa micro-alga che cresce spontaneamente in poche zone del mondo, come Messico e Africa ha un potere antiossidante che deriva dall'elevato contenuto di vitamine A, E e C, betacarotene, sali minerali, e aminoacidi essenziali. Oltre ad avere effetti positivi sulla bellezza dei capelli, ill suo consumo può avere vantaggi anche sul sistema immunitario e sulla pressione sanguigna. Secondo alcuni studi, però, l'alga spirulina possiede anche altre proprietà che vanno a favorire la salute sessuale e ad aumentare la libido. Gli effetti positivi sarebbero dovuti alle proteine, vitamine del gruppo B, ferro e zinco, che svolgere un ruolo importante nella regolazione del sistema ormonale e nel miglioramento della funzione sessuale, mentre gli acidi grassi essenziali come l’acido gamma-linolenico, che ha proprietà antinfiammatorie e può aiutare a regolare gli ormoni nel corpo. È bene notare, però, che queste ricerche sono ancora a una fase iniziale e i risultati che ognuno di noi ottiene con la sua assunzione possono variare. L'alga può essere assunta sia mediante compresse che come polvere da mescolare o sciogliere in bevande.

I benefici sessuali dell'alga spirulina nell'uomo

Nell’uomo, i benefici sessuali derivanti del consumo dell'alga spirulina sessuali dipendono da una maggiore disponibilità dell’ossido nitrico, una sostanza essenziale per l'erezione perché migliora la vasodilatazione e la circolazione sanguigna del pene; si tratta quindi di un alleato contro la disfunzione erettile. L'alga, inoltre, riduce la produzione di prostanoidi contrattili e migliora il rilassamento promosso dall’acetilcolina.

I benefici sessuali dell'alga spirulina nella donna

Anche nelle donne ci sono dei vantaggi dettati dalla migliore vasodilatazione, ma in questo caso la spirulina può contribuire a migliorare la lubrificazione vaginale grazie all'elevato contenuto di nutrienti e antiossidanti. Un grande alleato soprattutto dopo una certa età.