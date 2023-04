Maria De Filippi regina di eleganza ad Amici 2023: la settima puntata è col completo bianco Per la settima puntata del Serale di Amici, la conduttrice Maria de Filippi punta sulla classe del total white con un sottogiacca in pizzo.

A cura di Beatrice Manca

Elegante, raffinato, luminoso: cosa c'è di più chic di un completo bianco? Niente, appunto. Maria De Filippi, regina del piccolo schermo, lo sa bene e durante il settimo Serale di Amici 22, andato in onda sabato 29 aprile, ha indossato un tailleur candido con un sottogiacca in pizzo. Una vera novità: è la prima volta, in questa edizione, che la vediamo in total white.

Il look total white di Maria De Filippi

Nelle scorse puntate di Amici Maria De Filippi era tornata al colore, scegliendo completi dalle nuance di primavera: un tailleur rosa pesco per la quinta puntata, e un completo fucsia per la sesta. Adesso però è tornata alla sofisticata eleganza del total white: nella puntata del 29 aprile ha scelto un completo con giacca due bottoni e pantaloni a sigaretta bianco ottico. Per completare l'outfit ha scelto un top sottogiacca con un motivo in pizzo sulla scollatura e un paio di pump scamosciate col tacco a spillo.

Il look di Maria De Filippi per il settimo Serale di Amici

La passione di Maria De Filippi per il tailleur pantalone

Negli anni Maria De Filippi ha costruito il perfetto guardaroba televisivo: discreto, elegante, funzionale, ma sempre con un dettaglio griffato. I suoi abiti rispecchiano la sua personalità: mai sopra le righe, ma sempre sofisticati. Il suo signature look? Decisamente il tailleur pantalone, ormai un classico irrinunciabile della moda, che la conduttrice ha sfoggiato in versione classica – in blu navy – o in tinte pop, abbinandolo sia alle scarpe col tacco che alle sneakers.

Maria De Filippi

Il suo stile ha fatto scuola: anche Arisa per la settima puntata ha scelto un tailleur doppiopetto con i pantaloni, abbinandolo a scarpe scintillanti. Se siete indecise per i look di mezza stagione, questo è il capo su cui puntare!