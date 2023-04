Maria De Filippi al serale di Amici non resiste al fucsia, il colore più trendy del momento Maria De Filippi nella sesta puntata del serale di Amici si è fatta conquistare dalla nuance più cool del momento: non ha resistito al fascino del fucsia.

Maria De Filippi nella sesta puntata del serale di Amici

Tra esibizioni ed eliminazioni prosegue l'avventura degli allievi della scuola di Amici. Stasera andrà in onda una nuova puntata del serale, la sesta, registrata nella giornata di giovedì con ospiti Enrico Brignano e Gaia Gozzi. Otto i ballerini e cantanti ancora in lizza per la vittoria, suddivisi in tre squadre: quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, quella capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, quella con a capo Arisa e Raimondo Todaro. I tre giurati di questa edizione sono invece Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Al timone come sempre Maria De Filippi. Messi da parte i look scuri delle prime serate, ora sta puntando su nuance primaverili.

Maria De Filippi sceglie il colore

La "regina del sabato sera" ama i tailleur. È una fan dei completi giacca-pantaloni, che difatti si stanno rivelando un must nei suoi look al serale di Amici attualmente in corso. Il guardaroba della conduttrice riflette molto la sua personalità: sono outfit semplici, sofisticati, senza elementi appariscenti. Maria De Filippi non è una donna che ostenta né che eccede.

Maria De Filippi in Valentino

Sa imporsi con discrezione ed eleganza, riuscendo sempre a comunicare una certa professionalità con le sue scelte di stile. A firmare i suoi look c'è spesso la Maison britannica Alexander McQueen: non una qualsiasi, bensì la preferita della principessa Kate Middleton! Indossa spesso le creazioni del famoso brand nei suoi programmi. Nell'ultimo look, invece, si è affidata a un marchio italiano.

Maria De Filippi e Gaia Gozzi

Maria De Filippi cambia stile

Il debutto di Maria De Filippi al serale di Amici è stato con un elegante look black and white, seguito poi da tre outfit in toni scuri: l'abbinamento rosso-nero, poi il blu navy, infine la fantasia a pois su base nera. Nella quinta puntata, quella dello scorso sabato 15 aprile, c'è stata la svolta: la conduttrice si è lasciata conquistare da un colore decisamente più primaverile, un tenue rosa salmone.

in foto: giacca Valentino

Ha proseguito sulla stessa strada anche nella puntata di sabato 22 aprile. La scelta è caduta su un completo fucsia di Valentino. La giacca doppiopetto è realizzata in crêpe couture, un tessuto tipico della Maison composto da fibre di lana e seta. Questo modello doppiopetto presenta spalline rinforzate, ha quattro bottoni e tasche con risvolto. La particolarità sono i bottoni borchiati. La giacca costa 2700 euro. L'ha abbinata a un top in raso viola e pantaloni leggermente svasati sul fondo, anche questi con bottone borchiato. I pantaloni costano 1200 euro. Ha completato il tutto con un paio di décolleté nude col tacco alto.

Maria De Filippi in Valentino

Spopola l'estetica Barbiecore

La nuance scelta dalla 61enne è la più cool del momento: è il PP Pink voluto da Pierpaolo Piccioli, colore creato da Valentino con Pantone Color Institute eche ha dominato la collezione Autunno/Inverno 2022-23 della Maison. La nuance si è imposta immediatamente, diventando gettonatissima anche sulle altre passerelle, amatissima da celebrity e influencer. È stata la più gettonata nel 2022 e si appresta ad esserlo anche nel 2023. Ne è nata anche l'espressione Barbiecore, per indicare questa estetica i cui colori rimandano all'universo della famosa bambola. Non ha resistito al fascino contagioso del fucsia neppure Maria De Filippi.