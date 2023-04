Arisa brilla ad Amici 2023: canta “sulla luna” col tailleur e le scarpe di cristalli Dopo molte puntate in nero, Arisa dà una svolta al guardaroba: per il settimo Serale di Amici sfoggia il tailleur doppiopetto chiaro.

A cura di Beatrice Manca

foto via @amiciufficiale

La gara di Amici, il longevo talent show di Canale5, è entrata nel vivo: sabato 29 aprile è andata in onda la settima puntata del Serale. In fatto di stile, la puntata è stata il trionfo del tailleur pantalone: sia la conduttrice Maria De Filippi sia la cantante Arisa hanno scelto un completo chiaro, confermando la tendenza di primavera. Arisa però non ha rinunciato a un tocco di esuberanza con le scarpe di cristalli.

Arisa col tailleur scintillante

Durante la sfida dei prof, Arisa ha regalato al pubblico una speciale performance insieme a Raimondo Todaro sulle note del brano Emozioni, brillando con dettagli scintillanti. Dopo l'abito tunica nero della scorsa puntata, la cantante ha dato una netta svolta al guardaroba con un completo doppiopetto in una delicata tonalità di rosa cipria. La cantante si esibita in piedi su una mezzaluna luminosa: anche il suo look conteneva dettagli scintillanti in tema con la scenografia, come il ricamo di cristalli sulla giacca.

Arisa e Raimondo Todaro via Instagram @amiciufficiale

Le scarpe di cristalli di Arisa

Per completare il look, Arisa ha scelto un paio di scarpe col tacco e plateau ricoperte di cristalli luminosi. A giudicare dalla suola rossa, con ogni probabilità si tratta di un modello di Christian Louboutin. Ha poi raccolto i capelli biondi in una coda bassa e puntato su un make up naturale. Il look, elegante con un tocco glamour, riflette in pieno il nuovo stile della cantante: non avrà vinto la sfida tra prof, ma sicuramente la sfida di stile!