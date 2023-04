Arisa ad Amici 2023 veste griffato con l’abito tunica: il dettaglio nascosto nel look in total black Arisa dice addio ai vestiti colorati e agli abiti originali per sfoggiare, nella nuova puntata di Amici di Maria De FIlippi, un abito griffato nero dalle linee essenziali. Ecco tutti i dettagli del look e quanto costano capi e accessori dell’outfit.

Il look di Arisa per Amici di Maria De Filippi

Dopo i look originali e vistosi del passato, Arisa sceglie uno stile minimal e, nella puntata di sabato 22 aprile di Amici di Maria De Filippi, appare con un abito tunica dalle linee essenziali, senza decori, scollature o spacchi. Se nella stessa puntata del talent show la padrona di casa, Maria De Filippi, ha sfoggiato un completo rosa shocking di Valentino dando ufficialmente inizio alla stagione primaverile, Arisa ha puntato su un modello total black.

Arisa ad Amici in Balenciaga

Lo stile di Arisa ad Amici 2023

L'avevamo lasciata con un mini dress giallo limone di Alexandre Vauthier, dalla gonna aderente e con maniche morbide, abbinato a lunghi guanti viola, mentre ancor prima Arisa aveva puntato su abito scintillante di paillettes blu elettrico, firmato dallo stesso designer, con gonna asimmetrica e silhouette aderente. Ora ritroviamo la cantante in versione minimal con abito aderente total black.

Abito Balenciaga

Quanto costa il vestito di Arisa ad Amici 2023

Il modello a giro collo firmato Balenciaga, che costa 2500 euro, ha maniche lunghe, un corpetto aderente e una gonna slim sui fianchi e più ampia sulla base a mini strascico. Già nella precedente puntata di Amici Arisa aveva scelto un modello di Balenciaga, con drappeggi e cut sulla scollatura e maxi spacco, ora torna il total black ma spariscono spacchi e scollatura.

Arisa con orecchini Balenciaga

Orecchini scarpa, il dettaglio nascosto nel look di Arisa

Arisa completa il suo outfit illuminano il girocollo con una collana dorata corta e con un paio di originalissimi orecchini dorati, ancora firmati Balenciaga, con logo della Maison e scarpa décolleté pendente dalla punta stretta e dal tacco alto. Gli orecchini non sono più in vendita ma su un sito di moda second hand hanno un costo che si aggira intorno ai 500 euro. Per il look della serata Arisa sceglie poi un trucco molto semplice, con ombretto marrone leggero e lip gloss rosa pallido. I capelli corti e biondi sono raccolti in una fila laterale con ciuffo alto e bombato.