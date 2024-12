Luna Marì gioca a fare la modella con la tuta del brand di Belén Rodriguez

video suggerito

A cura di Giusy Dente

La moda è questione di famiglia, in casa di Belén Rodriguez. La showgirl argentina ha una profonda passione per questo settore, che condivide col fratello e la sorella. Proprio insieme a loro si è lanciata alcuni anni fa nella creazione di un brand di loungewear uomo e donna. Si chiama Hinnominate ed appartiene a tutti e tre: Belén, Jeremias e Cecilia. Le due sorelle, invece, hanno dato vita insieme a Me Fui, un marchio di beachwear. L'ultimo nato è Mar De Margaritas, che segna il debutto da "solista" di Belén Rodriguez come imprenditrice: è un brand tutto suo di abbigliamento femminile, caratterizzato da stampe floreali. In un clima così, sembra che anche la piccola di casa stia maturando un certo interesse per il settore.

Luna Marì segue le orme di mamma Belén

Luna Marì è la figlia nata dalla breve relazione di Belén Rodriguez con Antonino Spinalbese. La bimba ha tre anni e somiglia tantissimo al papà esteticamente, anche se sembra abbia ereditato dalla mamma la vena un po' più vanitosa. La piccola è spesso protagonista di foto e video sui social della showgirl. Sappiamo dunque che si è cimentata come baby ballerina a lezione di danza classica, una passione di vecchia data anche di Belén (che lei stessa ha ripreso a praticare). Come la mamma, la piccola si diverte anche a farsi scattare foto. Si può dire che abbia esordito davvero neonata davanti alla macchina fotografica professionale. Ha infatti posato come testimonial per una campagna pubblicitaria di Hinnominate, quando aveva appena un anno di vita.

Il fratello Santiago (figlio di Stefano De Martino) ha provato la stessa esperienza. Anche di recente, Belén Rodriguez ha mostrato delle foto della piccola Luna Marì con addosso una tuta del suo brand, della collezione Kids, dunque quella pensata per i più piccoli, che si è andata ad aggiungere a quelle per adulti. Negli scatti Luna Marì indossa un due pezzi color panna: felpa con cappuccio e pantaloni, con un paio di sneakers coordinate. Per il brand di famiglia, Belén Rodriguez non poteva trovare testimonial e baby modella migliore.