Letizia di Spagna brilla con l’abito damascato: si prepara alle feste con il look dall’animo barocco Letizia di Spagna è pronta per dare il via alle feste. Nelle ultime ore ha partecipato ai Francisco Cerecedo Journalism Awards a Madrid e per l’occasione ha sfoggiato un meraviglioso abito damascato dai dettagli scintillanti.

A cura di Valeria Paglionico

Letizia di Spagna sembra non avere più rivali quando si parla di stile, tanto da riuscire a fare concorrenza anche alla "cugina britannica" Kate Middleton. Se la principessa inglese punta sempre sul bon-ton e sull'eleganza senza tempo, la spagnola ha più volte dimostrato di non avere paura di osare ma sempre senza rinunciare mai alla classe. Pantaloni di pelle, jumpsuit con le ruches, maxi scollature che lasciano le spalle nude: la regina è una vera e propria icona fashion. Nelle ultime ore ha partecipato col marito, re Felipe VI, alla 39esima edizione dei Francisco Cerecedo Journalism Awards, evento che si è tenuto al Westin Palace Hotel di Madrid, e per l'occasione ha puntato tutto su un outfit scintillante e damascato: ecco chi lo ha firmato.

Chi ha firmato l'abito damascato di Letizia di Spagna

Essendo una ex giornalista, Letizia di Spagna non poteva mancare ai Francisco Cerecedo Journalism Awards nella capitale spagnola. Se durante la sua ultima apparizione pubblica aveva puntato tutto su un cappotto rosso in pieno stile natalizio, questa volta ha preferito un outfit scintillante che però si rivelerà ugualmente perfetto per le feste. Ha indossato un abito firmato Felipe Varela, un modello con le maniche corte, lo scollo leggermente a barca e la gonna scampanata, decorato all-over con delle stampe damascate scintillanti sui toni del grigio, blu e nero. Dove avevamo già visto il capo? Proprio indosso alla regina, che lo ha riciclato dopo averlo sfoggiato nel 2018.

La regina Letizia con le pumps griffate

Per completare il tutto non sono mancati degli ulteriori dettagli scintillanti: Letizia ha infatti brillato con degli orecchini pendenti tempestati di cristalli neri di De Grisogono, mettendoli in risalto con i capelli portati dietro le orecchie. Ha poi abbinato la cluch bag nera ai décolleté con i tacchi a spillo di Prada, mentre per quanto riguarda il make-up ha scelto delle nuance dall'effetto naturale con una linea di eye-liner leggermente più marcata sugli occhi. Insomma, la sovrana spagnola sembra essere pronta per aggiungere il suo tocco glamour alle feste di Natale alle porte: in quante si ispireranno a lei mixando stile barocco e dettagli brillanti?