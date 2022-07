Letizia di Spagna si prepara alle vacanze: l’abito bianco è il più chic dell’estate Letizia di Spagna anticipa le vacanze con un abito “anti-caldo” perfetto per le giornate roventi di luglio.

A cura di Beatrice Manca

foto di archivio

Il caldo non dà tregua in Europa e chi può è già partito per le vacanze. Anche per i reali spagnoli la data delle "ferie" si avvicina e la regina Letizia di Spagna ha deciso di portarsi avanti: durante le ultime udienze ufficiali al palazzo della Zarzuela ha indossato l'abito più fresco e chic dell'estate, rigorosamente abbinato alle sue amate espadrillas in corda.

L'abito a fiori di Letizia di Spagna

La regina spagnola, 49 anni, ha uno stile elegante e originale: in diverse occasioni ha movimentato un po' le regole del protocollo reale osando con trasparenze, stampe animalier, sneakers e abiti cut out. Durante l'ultima apparizione pubblica ha sfoggiato un look total white che la fa sentire già in vacanza e che non sfigurerebbe a Saint Tropez o a Portofino. Letizia Ortiz ha indossato un vestito con cintura e maniche corte lungo fino al ginocchio. L'abito, semplice e delicato, era impreziosito da delicata fantasia floreale ‘grafica' firmato BOSS: l'abito è in vendita sul sito del brand a 399 euro.

L’abito di Letizia di Spagna è firmato BOSS

Letizia di Spagna rilancia il total white per l'estate

Il look di Letizia di Spagna lancia il trend più chic di ogni estate: gli outfit bianchi dalla testa ai piedi. La regina ha abbinato a un paio di espadrillas con la zeppa in corda – il suo modello preferito – e i nastri bianchi avvolti intorno alla caviglia di Macarena Shoes. Con il bianco non si sbaglia mai: è un colore elegante e luminoso, dona a tutte e mette in risalto la carnagione abbronzata. Non solo: è il colore più fresco da indossare, dettaglio non da poco viste le temperature di questi giorni…