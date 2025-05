video suggerito

Vacanze in Spagna nell'estate 2025, quali sono le isole e le città da evitare e quelle consigliate La Spagna sarà una delle mete più gettonate dell'estate 2025: quali sono le città e le isole da evitare e quelle consigliate?

A cura di Valeria Paglionico

Ibiza

L'estate 2025 si avvicina e, sebbene in molti siano ancora in alto mare nella pianificazione delle vacanze, è già possibile fare delle stime. Tra le mete più gettonate di quest'anno ci sarà ancora una volta la Spagna con la sua vida loca, i suoi panorami mozzafiato e le sue spiagge infinite, l'unico piccolo inconveniente? Alcuni luoghi iconici continuano a essere vittima di overtourism e diventa praticamente impossibile visitarli nel più totale relax, visto che le stradine del centro, i ristoranti tipici e i luoghi più caratteristici vengono presi d'assalto dai turisti internazionali. Quali sono, dunque, i paesi, le isole e le città spagnole da evitare e quelle su cui puntare?

Le città e le isole spagnole da evitare

Non è una novità che la Spagna ogni anno conti milioni di turisti in alta stagione, ma da qualche tempo a questa parte la situazione sta diventando ingestibile. Cosa bisogna aspettarsi dall'estate 2025? Complici gli scioperi previsti nei mesi di giugno e luglio e le proteste anti-turismo, ci sono alcuni luoghi che andrebbero evitati.

Maiorca

È il caso delle isole Baleari, dunque Ibiza, Maiorca e Minorca, ma anche delle Canarie, soprattutto Tenerife e Fuorteventura. Quando si parla di città, invece, sarebbe bene stare alla larga da Barcellona, ​​Valencia e Madrid, dove sempre più spesso i residenti si ribellano alla presenza davvero eccessiva di viaggiatori. Il rischio è quello di dover rimanere "barricati" in albergo, ritrovandosi alle prese con una vacanza assolutamente rovinata.

Barcellona

Le città meravigliose (ma poco conosciute) della Spagna

La buona notizia è che in Spagna non ci sono solo città e luoghi presi d'assalto dai turisti, esistono anche location meno famose in cui potersi godere una vacanza divertente e rilassante. Si possono prendere in considerazione alcune città a poco più d. un'ora da Madrid, da Segovia, roccaforte della Castiglia nota per il suo castello fiabesco e per le sue mura medievali, a Toledo, i cui edifici in pietra e paesaggi acciottolati sembrano essere usciti da una cartolina.

Segovia

Coloro che non vogliono rinunciare all'atmosfera da sogno delle Baleari possono optare per Formentera, un vero e proprio paradiso terrestre raggiungibile in poco più di mezz'ora da Ibiza, mentre sulla Costa del Sol si può fare visita a Estepona, vicino Malaga, una cittadina più tranquilla rispetto a quelle più rinomate ma ugualmente meravigliosa e vivace. In quanti si lasceranno ispirare da questa lista?

Estepona