Vacanze in crociera: dalla Giamaica ad Haiti, quali sono i porti più pericolosi al mondo

Le vacanze in crociera vengono da sempre associate al lusso e al relax: tra pasti e bevande all-inclusive, piscine all'aperto e attività di ogni genere, sono un vero e proprio sogno per coloro che desiderano esplorare il mondo senza fare alcun tipo di fatica. La cosa che in pochi sanno, però, è che i soggiorni a bordo delle maxi navi comportano non pochi rischi e non solo perché in alcune acque internazionali si potrebbero andare incontro ad attacchi dei pirati, esistono alcuni porti particolarmente pericolosi: ecco quali sono le città in cui sarebbe bene stare attenti una volta attraccati.

Il porto di Belize City è tra i più pericolosi al mondo

I turisti delle crociere tendono erroneamente a pensare di essere al sicuro ogni volta che scendono dalla nave su cui viaggiano ma la verità è ben diversa: esistono alcune destinazione ad alto tasso di criminalità, violenza, rapimenti e addirittura omicidi. Sarebbe bene, dunque, informarsi sui porti più pericolosi al mondo, così da non farsi cogliere impreparati all'arrivo. In cima alla lista c'è quello di Belize City, in America Centrale, dove il numero di crimini, dalle aggressioni sessuali alle rapine a mano armata, cresce giorno dopo giorno (il Dipartimento di Stato americano ha attualmente emesso un "avviso di viaggio di livello tre" per la città). Qui, inoltre, i servizi medici di emergenza non sono disponibili o hanno ritardi significativi. Per i viaggiatori in crociera, dunque, è consigliabile rimanere nella zona del porto e non addentrarsi nel centro.

I porti del Messico e del Venezuela da evitare

Tra i porti più pericolosi al mondo c'è anche quello di Trinidad e Tobago, isola situata al largo delle coste del Venezuela, dove il governo ha emesso uno Stato di emergenza a causa della violenza, della criminalità organizzata e del rischio terrorismo e sequestro di persona. Attenzione in Giamaica, soprattutto nei porti di Falmouth, Ocho Rios, Montego Bay, Port Royal, dove l'allerta è di livello 4, ma anche in Messico, soprattutto a Mazatlan, Puerto Vallarta e Manzanillo, dove si sono spesso verificati eventi di violenza estrema a causa delle lotte tra i cartelli dei narcos. Da evitare sono anche Haiti (in Stato di emergenza dal 2024 a causa della criminalità), Cartagena de Indias, in Colombia, e Puerto Quetzale, in Guatemala. Insomma, prima di prenotare una crociera in questi luoghi meravigliosi, sarebbe bene informarsi sulla loro sicurezza per evitare spiacevoli sorprese.