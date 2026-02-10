stile e Trend
Qual è la capitale mondiale dei borseggiatori: in classifica due città italiane

Volete evitare di subire un furto durante una vacanza? Ecco quali sono le città che registrano il maggior numero di borseggi.
A cura di Valeria Paglionico
Viaggiare è uno dei piaceri della vita ma, complici l'entusiasmo e la disattenzione, spesso si incappa in piccoli inconvenienti, un esempio? Subire un furto da un borseggiatore. A quel punto la vacanza risulta assolutamente rovinata, visto che ci si ritrova senza smartphone, senza portafoglio, senza documenti o senza oggetti dal di valore. Stando alle stime, esistono città più o meno esposte a questa piaga sociale, quali sono? Ecco la classifica.

Le truffe più comuni praticate a Parigi

Un recente studio condotto da Radical Storage  ha analizzato oltre 13.000 recensioni lasciate su Google dai viaggiatori internazionali e ha rivelato quali sono le città in cui ci sono più possibilità di essere borseggiati. Le parole chiave prese in esame sono state borseggiatore, rapina, frode e i risultati sono stati chiari: Parigi è la città in cui i turisti si sentono meno sicuri. Nelle zone più frequentate dai turisti, dalla Tour Eiffel a Montmartre, si verificano furti occasionali e truffe comuni (come quella del braccialetto dell'amicizia, legato al polso come gesto di gentilezza dal venditore, che solo dopo chiede di essere pagato). Molto comune è anche il trucco dell'anello caduto: una persona fa finta di aver trovato un oggetto smarrito che vi appartiene e vuole restituirvelo, sotto però un apposito pagamento.

La classifica delle città in cui i turisti subiscono più furti

Al secondo posto nella classifica è comparsa Roma, che ha registrato ben il 10,7% di recensioni con riferimento a furti. Nella capitale italiana dal 2019 al 2024 le rapine per mano di borseggiatori sono aumentate del 68%, un dato decisamente preoccupante. A chiudere la top 3 c'è Barcellona (con il 5,3% di recensioni negative sulla questione), mentre a seguire ci sono Bangkok, Orlando (definita la "capitale delle rapine" con il 12,5% di recensioni negative), Istanbul e New York City. Chiudono la lista Milano, Las Vegas e Delhi. In quanti organizzeranno la loro prossima vacanza in base a questi dati?

Viaggi
