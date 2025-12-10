Come evitare i furti di valigia in aeroporto

Il più grande incubo degli amanti dei viaggi? Ritrovarsi in vacanza senza la propria valigia. Se da un lato in caso di smarrimento esistono delle precise regole da seguire per riaverla, dall'altro non si può fare nulla in caso di furto. La cosa che in pochi sanno è che da qualche tempo a questa parte sono moltissimi i turisti che subiscono delle rapine in aeroporto: che avvenga nei parcheggi auto, al check-in o al ritiro bagagli, non importa, l'unica cosa certa è che in tutti i casi non si tratta di un'esperienza piacevole. Ellis German, responsabile dell'assicurazione di viaggiO presso Co-op Insurance, ha condiviso i suoi consigli per proteggere le proprie valigie in aeroporto.

I consigli per evitare i furti in aeroporto

Cosa bisogna fare per evitare un furto di bagaglio in aeroporto? Come prima cosa i trolley e gli zaini non vanno mai lasciati incustoditi, soprattutto se contengono documenti e denaro. È necessario, inoltre, personalizzare la valigia, magari con un portachiavi appariscente, con un adesivo o con un nastro colorato: i ladri, infatti, prendono di mira le borse neutre, visto che possono confondersi tra la folla e passare inosservate. Risultano utilissimi anche un AirTag o un dispositivo di tracciamento (tornano efficaci anche in caso di smarrimento del bagaglio poiché forniscono la sua posizione in tempo reale).

Chi sono i viaggiatori presi di mira dai ladri

Secondo l'esperto del settore, è importante non rimanere per troppo tempo nella zona del check-in o al ritiro bagagli: i ladri prendono di mira i viaggiatori stanchi o concentrati su altro, approfittando del momento di distrazione per far sparire lo zaino incustodito. Quando si vede la propria valigia sul nastro trasportatore, inoltre, va ritirata subito, evitando di farle fare un secondo giro. Come ultima cosa, è consigliabile fotografare il bagaglio prima di volare, così da diffondere lo scatto in caso di furto. Se, nonostante ciò, la borsa viene rubata, bisogna segnalare immediatamente l'accaduto alla polizia aeroportuale e alla compagnia aerea, che consiglieranno la procedura migliore da seguire.